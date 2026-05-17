Sofía Ortega, farmacéutica: "No mezcles las pastillas anticonceptivas con café"

Manos de una mujer sosteniendo medicamentos y café y una foto de Sofía Ortega

Es muy habitual que si tienes que tomarte una pastilla después de cada comida o a primera hora de la mañana, aproveches el café del desayuno para poder tragarla bien. Sin embargo, este gesto que parece muy simple e inofensivo podría estar perjudicándote ya que puede alterar el efecto de algunos tratamientos.

Así lo advierte la farmacéutica, Sofía Ortega, quien ha alertado sobre los riesgos de combinar cafeína con determinados fármacos, especialmente los anticonceptivos. "Quieres saber cuáles son los cuatro medicamentos que yo como farmacéutica nunca me tomaría con café? Te lo cuento", explica Ortega en uno de sus publicaciones en su cuenta de TikTok @farmacia_alcocer22.

La especialista recuerda que el café, además de actuar como estimulante, puede modificar la absorción y el metabolismo de algunos medicamentos, reduciendo su eficacia o aumentando ciertos efectos secundarios.

Anticonceptivos y café

Uno de los casos que más llama la atención es el de las pastillas anticonceptivas. Según explica Sofía Ortega, la combinación con café puede hacer que la cafeína permanezca más tiempo en el organismo. "Mezclar anticonceptivos con café va a hacer que se metabolice la cafeína mucho más lento", señala.

Esto significa que los efectos estimulantes del café pueden intensificarse o durar más de lo habitual. Entre las consecuencias más frecuentes, la farmacéutica menciona nerviosismo, insomnio —especialmente si el café se consume por la tarde o noche— y dolores de cabeza.

Muchas mujeres desconocen esta interacción y pueden atribuir estos síntomas únicamente al estrés o al cansancio diario, sin relacionarlos con la mezcla entre cafeína y anticonceptivos hormonales.

Los medicamentos para la tiroides

Otro de los tratamientos que Ortega recomienda no mezclar con café son los medicamentos destinados a problemas de tiroides. Según explica, la cafeína puede dificultar la absorción del fármaco en el organismo, reduciendo así su eficacia terapéutica. "El café va a hacer que disminuya la absorción del medicamento de la tiroides", advierte.

Por este motivo, los especialistas suelen recomendar tomar este tipo de medicación en ayunas y esperar entre 20 y 30 minutos antes de desayunar o beber café. Este detalle es especialmente importante para personas con hipotiroidismo u otros trastornos tiroideos, ya que una mala absorción puede afectar al control hormonal y al correcto funcionamiento del tratamiento.

Antidepresivos, ansiolíticos y somníferos

La farmacéutica también alerta sobre la mezcla de café con medicamentos relacionados con la salud mental y el sueño, como antidepresivos, ansiolíticos o somníferos. En este caso, el problema estaría relacionado con los taninos presentes en el café, sustancias que pueden ralentizar la absorción de los principios activos.

"Al tomarlos con café va a hacer que la absorción sea más lenta por la presencia de los taninos", explica Ortega. Esto podría modificar el efecto esperado del medicamento y alterar la respuesta del organismo, especialmente en tratamientos destinados a regular el estado de ánimo o facilitar el descanso.

Los medicamentos para la tensión

El cuarto grupo de medicamentos mencionado por la farmacéutica son los tratamientos para controlar la tensión arterial. "El café nos va a aumentar la frecuencia cardíaca", recuerda Ortega.

El efecto estimulante de la cafeína puede elevar temporalmente la presión arterial y la frecuencia del corazón, algo especialmente delicado en personas con hipertensión o problemas cardiovasculares.

Por ello, los especialistas recomiendan vigilar el consumo de café en pacientes que toman medicación para la tensión y consultar siempre con profesionales sanitarios sobre posibles interacciones.