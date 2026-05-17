Unos resultados que se conocerán más tarde de lo previsto: amplían el horario en tres colegios de Andalucía por retrasos

Unas elecciones que han empezado con alguna que otra incidencia y que ha provocado un retraso en la hora en la que se comenzarán a conocer los resultados. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que no será hasta las 20.43 horas cuando se empezarán a saber los primeros resultados.

Las juntas electorales de Zona de Sevilla, Málaga y Cádiz han acordado extender el horario de votación en tres colegios electorales. En concreto, se trata del CEIP Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz), por retrasos en la constitución de las mesas electorales.

La Junta Electoral de Zona de Sevilla ha decidido ampliar hasta las 20.43 horas el horario de cierre de votación de las mesas situadas en el CEIP Azahares de Sevilla Este, que no quedaron definitivamente constituidas hasta las 09.43 horas.

Un retraso que sólo se vive en este centro de Sevilla. En los otros dos colegios, el retraso ha sido menor. En el caso del CEPI Constitución 78 de Málaga, la Electoral de Málaga ha decidido extender hasta las 20.14 horas el horario de votación en una de sus mesas.

Por su parte, el retraso que se ha vivido en una mesa del CEIP La Florida de El Puerto de Santa María ha sido de 10 minutos, lo que ha hecho que la Junta Electoral Provincial de Cádiz haya anunciado que se prolongará hasta las 20.10 horas de esta tarde.

No se podrán ofrecer datos, pero sí sondeos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, asegurado que se trata de la única incidencia y ha explicado que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) no permitirá difundir datos del escrutinio hasta las 20.43, cuando cierre la última mesa del colegio de Sevilla, pero sí sondeos a partir de las 20.00 horas.

"Teniendo en cuenta los precedentes anteriores, la Junta Electoral de Andalucía nos ha comunicado que sí se va a permitir difundir sondeos a las 20 horas, en virtud de la actividad amparada por el artículo 20 de la Constitución y en aplicación del principio de proporcionalidad", ha contado durante el segundo avance de participación.

Antonio Sanz, ha detallado que la JEA "no va a permitir difundir los datos por la web o la aplicación móvil hasta las 20,43 horas, cuando cierra la última mesa electoral". El criterio fijado por la JEA es que "mientras que esté abierto un colegio electoral no se difundan datos a través de las páginas oficiales web o app correspondientes".