El PP se une a VOX y tumba la declaración institucional del Senado en apoyo a Sánchez tras recibir "amenazas de muerte"
Los gritos contra el presidente del Gobierno se produjeron en la marcha de Falange durante el 50 aniversario de la muerte de Franco. El PSOE promovió la medida que requería de unanimidad para ser leída en el pleno.

El senador popular Juan José Matari muestra un documento con tuit de miembros del PSOE en el Senado
El senador popular Juan José Matari muestra un documento con tuit de miembros del PSOE en el Senado

El Partido Popular y VOX se han unido este miércoles para tumbar la declaración institucional solicita por el PSOE en el Senado para condenar las "amenazas de muerte" dirigidas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de "grupos neonazis". Estas proclamas ultras y con las que se alentaba a matar al presidente del Ejecutivo, tuvieron lugar el pasado 21 de noviembre durante los actos organizados por Falange en recuerdo a Franco con motivo de los 50 años de su muerte.

La manifestación, organizada por Falange España fue desautorizada por Delegación del Gobierno, pero avalada por el Tribunal Superior de Justicia. En total, reunió a unas 700 personas, que anduvieron entre la calle de Génova hasta Ferraz. 

Durante la marcha, todos los manifestantes vertieron todo tipo de cánticos, como el Cara al Sol e insultos y amenazas contra miembros del Gobierno, como en el caso de Pedro Sánchez. Concretamente, el cántico que denuncian desde las filas socialistas hace referencia a uno que se escuchó en varias ocasiones: "Sánchez, tiro en la nuca".

Por todo esto, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, comunicó que su formación promovería una declaración institucional para condenar las "amenazas de muerte" contra el presidente del Gobierno, que también serviría de condena contra los ataques sufridos por sedes socialistas en los últimos meses. Además, en el texto se recogerían también condenas contra los ataques a periodistas y sindicatos que socaven las "bases de la convivencia democrática".

El PP alega que no les ha llegado el escrito

Sin embargo y de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso Europa Press, el documento no ha estado firmado ni por el Partido Popular ni por el Grupo Mixto, en el que se integra VOX. Esto ha provocado que el texto no prosperara, ya que para que fuera leída en pleno se requería unanimidad en la cámara.

A favor del escrito se han posicionado el PSOE y los grupos parlamentarios de izquierda. Entre ellos, Izquierdas para la Independencia, Plural, Vasco e Izquierda Confederal. Por su parte, y de acuerdo con las declaraciones del PP a la agencia de noticias, no han firmado el documento ya que no han tenido acceso al texto. Y han explicado que en este tipo de situaciones es la formación proponente la que va "pasando el escrito de menor a mayor", y al no haber sido firmada por un grupo minoritario, la declaración "no llegó al PP".

