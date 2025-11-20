Algo va mal: una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario

El franquismo, esa dictadura autoritaria que España soportó durante 36 años, se caracterizó por la concentración del poder en su generalísimo, Francisco Franco, por la represión política y social, la falta de libertades y derechos, un fuerte nacionalcatolicismo y un centralismo limitador. Y, sin embargo, parte de los españoles de hoy, de 2025, parece que han olvidado todo aquello, o quizá nunca lo han llegado ni a saber bien. Eso hace que aún hay quien defiende un régimen autoritario, por encima del democrático. Hay demasiadas cosas que siguen oliendo a franquismo en este país.

Lo deja claro la encuesta monográfica del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, que se recuerda este jueves. Casi tres cuartas partes de la población (73,7%) creen que "la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno"; un 17,4% considera que, "en determinadas circunstancias", "un régimen autoritario puede ser preferible" y un 8,8% afirma que le es "indiferente un régimen que otro".

Entre los votantes de Vox -tercera fuerza política en España, según el barómetro- el porcentaje que prefiere la democracia baja al 48,9% y el que en determinadas circunstancias optaría por un régimen autoritario sube hasta el 38,3%. Por franjas de edad, casi una cuarta parte de los jóvenes -el 23,6% en el caso de la generación Z (18-28 años) y el 22,9% en los millennials (29-44)- cree que puede ser preferible un sistema no democrático.

¿Cómo vamos de conocimiento del tema? La mayoría (64,3%) ubica correctamente el periodo en el que se desarrolló el régimen franquista (1939-1975); el 12,8% falla y hasta un 20,1% admite que lo desconoce. Casi la mitad de los encuestados de la generación Z y de los Millennial no saben situarlo en el tiempo.

También se hacen preguntas relacionadas con la época, no necesariamente con Franco. Por ejemplo, la inmensa mayoría de la población (94,5%), incluidos los más jóvenes (87,4%), sabe quién fue Federico García Lorca, pero el desconocimiento es nueve veces mayor (12,6%) en la Generación Z que en la de los que tienen 61 años en adelante, los baby boomers (1,4%). Sin embargo, solo seis de cada diez españoles atribuye el asesinato del poeta al bando franquista. Casi la mitad (48%) de la generación Z desconoce cómo murió, porcentaje que baja al 25,5% en el caso de los baby boomers.

Apenas la mitad de la población (50,6%) atribuye el inicio de la Guerra Civil a un “golpe de Estado de Franco contra un gobierno legítimo”. El 26,2% responsabiliza a las autoridades de la II república del estallido del conflicto bélico y un 23,2% responde que no lo sabe. Esos porcentajes varían sensiblemente en los distintos electorados. Así, solo un 27,1% de los votantes de Vox creen que el origen de la Guerra Civil fue un golpe de Estado, frente al 69% que así lo piensa entre los apoyos socialistas y el 89,8% de los de Sumar. En el electorado del PP, la respuesta mayoritaria (44,4%) apunta a la II República como responsable; un 29,3% señala el golpe de Estado de Franco como origen de la guerra y un 26,4% lo desconoce.

Entre la población general, el 42,5% cree que fueron los franquistas quienes provocaron más muertes en la Guerra Civil; el 33,4% considera que ambos bandos provocaron una cifra parecida y el 9,5% atribuye más muertes al bando republicano, pero de nuevo, la percepción es muy distinta en cada electorado. Así, hasta un 55,9% de los votantes del PP y un 46,7% de los de Vox creen que ambos bandos provocaron un número similar de muertos, porcentaje que baja al 18,2% en el caso de los votantes socialistas y al 14% de los de Sumar.

En general, el 54,9% de la población valora "mal" o "muy mal" el régimen de Franco; el 24,8% responde que "ni bien ni mal" y el 14,8% "bien o muy bien"

En general, el 54,9% de la población valora “mal” o “muy mal” el régimen de Franco; el 24,8% responde que “ni bien ni mal” y el 14,8% “bien o muy bien”. El electorado de Vox, primera fuerza en intención de voto entre los más jóvenes, es el único en el que hay más simpatizantes (42,3%) que detractores (17,3%) del franquismo. Entre los votantes del PP, el porcentaje de los que valoran el régimen de manera positiva alcanza el 20,2%.

Respecto al tiempo posterior, a la Transición, la mayoría de la ciudadanía (71,7%) considera que “permitió construir una democracia comparable a las europeas” y que fue “un ejercicio colectivo de reconciliación” (67,4%), aunque hasta un 77,5% cree que “se podría haber ido más lejos”. El estudio también indaga sobre la percepción ciudadana sobre las políticas de memoria. Un 72,5% considera que las víctimas de la Guerra Civil recibieron un trato desigual según el bando al que pertenecían y un 70,3% cree que “los crímenes del franquismo deberían haber sido juzgados”, si bien, hasta el 50,3% opina que “la memoria histórica sirve para dividir a los españoles”.

Silencio familiar

Más allá de la sociedad o las escuelas, está cómo recuerdan lo ocurrido en las familias. Preguntados por el bando de la Guerra Civil con el que simpatizaban más sus allegados, el 24,7% afirma que “distintos parientes simpatizaban con distintos bandos”; el 24% responde “con los republicanos”; el 19,7% no lo sabe; el 16,2% señala “ninguno de los dos” y el 12,1% con los “nacionales”. Entre el electorado de izquierdas predominan los familiares que simpatizaban con los republicanos, mientras que en el de derechas están más repartidos.

Pesa el desconocimiento: “poco” y “nada” son las respuestas mayoritarias cuando se pregunta a la población si de niño o adolescente le hablaron en su familia, en la escuela o entre sus amistades de la Guerra Civil y el franquismo, si bien se observa que cada vez se habla más del asunto en la escuela: así lo señala un 38,2% de la Generación Z y un 28,1% de la Millennial frente al 16,2% de los baby boomers. Las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas y dirigentes del PP, que preside 11 de ellas, han considerado ese tipo de contenidos “adoctrinamiento”. Recientemente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso retiró un curso de formación para profesores sobre cómo abordar el franquismo en las aulas en la Comunidad de Madrid.

Preguntados por el impacto del franquismo en su familia, el 46,4% de la población asegura que fue “negativo” y un 17% “positivo”. Por electorados, entre los votantes del PP y Vox son más los que creen que benefició a su familia (25,5% y 37,2%, respectivamente) que los que señalan que la dictadura les perjudicó (22,8% y 22,2%).