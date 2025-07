El PP votará en contra del decreto antiapagones: "La derrota es total"

El Partido Popular ha despejado la incógnita: "Si Podemos y BNG mantienen su negativa a votar la propuesta del Gobierno", Pedro Sánchez no logrará sacar adelante su decreto antiapagones. Los de Feijóo han confirmado esta tarde que votarán en contra del Real Decreto sobre energía propuesto por el Ejecutivo.

En un comunicado enviado a los medios, el Partido Popular ha confirmado su sentido negativo en el voto porque no comparten "la parte referida al apagón, más allá de que no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar" el país "sin electricidad durante 24 horas". Los de Feijóo han anunciado al mismo tiempo que presentarán en el Congreso y en coordinación con las Comunidades Autónomas una proposición de ley "para garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía".

Si finalmente el Gobierno, como todo apunta, no consigue los votos para aprobar la norma, para el Partido Popular sería la muestra de que "Pedro Sánchez tuvo votos para llegar, pero no tiene votos para seguir". De este modo, han reiterado su petición para que el presidente del Gobierno convoque elecciones "de forma inmediata". "No es labor de la oposición rescatar a Pedro Sánchez del abandono de aquellos que le hicieron presidente. Si no tiene el apoyo de la Cámara, que busque el apoyo en las urnas. En otoño, elecciones. Es la única salida", defienden desde el PP.

Los líderes de la oposición han destacado además que "la debacle" de este martes "se produce con Cerdán declarando en el Supremo tras varias semanas en Soto del Real, el día después de la retirada del pasaporte a Isabel Pardo de Vera y con la Fiscalía pidiendo prisión para el hermano de Ximo Puig. Todo ello, en menos de 24 horas".

Desde el PP han denunciado también que "solo la ley de amnistía tenía los votos garantizados esta legislatura".