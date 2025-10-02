El PP se vuelca en atacar a la flotilla humanitaria para Gaza: "Se terminó el crucero", "batucada en el Mediterráneo..." 

Una parte del PP, lejos de apoyar a españoles detenidos en aguas internacionales por una potencia extranjera, ha decidido atacar y ridiculizar a los miembros de la flotilla hacia Gaza, interceptada en estas últimas horas por fuerzas israelíes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este jueves de "asamblea de facultad flotante" este despligue de ayuda humanitaria que no ha podido llegar hasta los gazatíes. "Ya se han dado el baño. Y ahora pues vengan subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto".

Además, la líder madrileña ha relacionado a Bildu con la actividad de esta flotilla. "Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen, ¿por qué? Porque con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta", ha cargado la mandataria autonómica en la Asamblea de Madrid, quien ha cuestionado también si Más Madrid está del lado "del terrorismo".

No es la única ofensiva del PP contra la flotilla que se ha escuchado hoy en el parlamento madrileño. El portavoz del PP de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado antes de empezar el pleno que "se está poniendo fin ya a la batucada del Mediterráneo". Después, en su turno de palabra ha dicho: “El mismísimo Juan Sebastián El Cano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa de lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo (...) El postureo del turismo bélico para Instagram es más importante para ustedes que cualquier ayuda. Esto es todo propaganda. Tenemos a Ada Colau, que es esa gran heroína que se ha sacrificado por todos nosotros en las calas de Menorca, Ibiza, las Islas Griegas. Si Israel quisiera hacer daño, Israel la dejaría en Gaza como alcaldesa", ha proseguido. Todo bajo las risas y la algarada de la bancada popular.

Las críticas a la flotilla no se reducen solo al PP de Madrid. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, afeó este martes que el Gobierno enviara un buque de la Armada para proteger a la flotilla y que no destinara este recurso al control del narcotráfico en el Estrecho. "¿Usted ha visto la diferencia?", se preguntaba.

Y en redes sociales, la cuenta oficial de Nuevas Generaciones del PP ha publicado este miércoles que se había acabado el "crucero" para los integrantes de la flotilla que durante casi un mes han viajado en alta mar para llevar alimentos y material de primera necesidad a los habitantes de Gaza, sumidos en el bloqueo humanitario que impone Israel.

El diputado y portavoz de ERC, en el Congreso, ha respondido a este tuit de Nuevas Generaciones del PP: "Curiosos patriotas estos que se mofan de unos compatriotas suyos secuestrados camino a Palestina con comida y medicinas para Gaza por el Estado terrorista y genocida de Israel. La maldad como base electoral. Eso sí, la banderita que no falte. Cantera de desalmados".