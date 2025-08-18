El presidente de la Xunta reconoce que fallaron al publicar un tuit contra Pedro Sánchez desde la cuenta del PP de Galicia

Mientras Galicia sufría, aún sufre, los mayores incendios jamás registrados, el Partido Popular de Galicia subía a la red social X un tuit que generó tal indignación que al final tuvieron que borrar. En su mensaje, subieron una foto del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una comparecencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el siguiente texto: "Una imagen. Dos presidentes. Uno al mando. Otro solo ocupa el cargo".

Ahora, el presidente de la Xunta y también del Partido Popular de Galicia ha reconocido que "no era el momento" para publicar algo así. "Bien retirado está", ha dicho Rueda en la rueda de prensa posterior a la primera reunión para preparar la activación de ayudas para las zonas afectadas por los incendios.

El responsable autonómico ha apuntado que este domingo "había muchas cosas que algunos esperaban que le dijera" al presidente del Gobierno y que, en su opinión, "en otro contexto serían bastante procedentes", pero ayer, ha dicho, "no era el momento para eso y mucho menos de exteriorizarlo públicamente más allá de lo conveniente".

"Lo que interesa a los gallegos ahora mismo es que recibamos ayuda y que centremos los esfuerzos, incluso los comunicativos, en pedir que se nos envíe", ha insistido.

Dicho esto, ha manifestado que durante estos días ha visto "provocaciones directas y falta de empatía" desde el "lugar de vacaciones de algunos miembros del Gobierno". "Mi partido, la gente que trabaja conmigo, yo no quiero que caiga en eso y, si cae, que lo rectifique inmediatamente", ha zanjado.