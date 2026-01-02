El PSOE de Extremadura y José Luis Quintana niegan las acusaciones de acoso laboral difundidas por una militante del partido

El presidente de la Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ofrece una rueda de prensa en la sede regional del partido, el 26 de diciembre de 2026, en Mérida, Extremadura, España.

El PSOE de Extremadura ha rechazado las acusaciones de acoso laboral realizadas por una militante contra el presidente de la Comisión Gestora del partido, José Luis Quintana. Lo ha hecho a través de un comunicado, donde la formación ha negado que ambos hubiesen trabajado juntos y ha amenazado, además, con emprender acciones legales.

Según afirmaba la edil socialista— quien ahora se encuentra en la oposición en una localidad de Cáceres— en su denuncia, Quintana la habría acosado y amenazado, así como conseguido que el que por entonces era secretario general, Miguel Ángel Gallardo, la expulsara como trabajadora del partido en Mérida. Sin embargo, tanto el propio Quintana como el partido han desmentido estas acusaciones.

"No ha habido ningún tipo de persecución laboral y la persona en cuestión nunca ha dependido laboralmente de José Luis Quintana", han asegurado desde el Partido Socialista. "Las afirmaciones que se están realizando en redes sociales son rotundamente falsas y carecen de cualquier fundamento", han agregado en referencia a las informaciones y acusaciones publicadas por varios medios de comunicación.

Aquellos que lancen este tipo de afirmaciones y que de manera consciente participen en su difusión, se enfrentarán a posibles acciones legales, según han adelantado desde el partido dirigido por Pedro Sánchez, que ha negado de "manera rotunda" los hechos. "El PSOE de Extremadura defenderá su honorabilidad y la de sus responsables frente a cualquier intento de difamación", han sentenciado.

También ha negado los hechos el propio José Luis Quintana, quien ha defendido su inocencia a través de un comunicado compartido en 'X' (antes conocido como Twitter). "Ante lo publicado por algunos medios, quiero desmentir rotundamente lo que una militante está difundiendo. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes sociales es rotundamente falso", ha lamentado este jueves el socialista extremeño.

Además de ello, Quintana también ha anunciado este viernes que iniciará acciones legales contra aquellos que "lancen o difundan estos bulos". "Tras desmentir, una vez más, lo publicado hoy por algunos medios, sobre el acoso laboral que una militante está difundiendo en redes. Reafirmo que son mentira. Anuncio que iniciaré acciones legales contra quien lance o difunda estos bulos", ha agregado finalmente el socialista en su red social.