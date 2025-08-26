El PSOE pedirá al Congreso que el 11 de septiembre no haya pleno para "respetar" la Diada de Cataluña

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, va a solicitar este martes a la Diputación Permanente que el 11 de septiembre no se celebre el pleno que estaba previsto para respetar la celebración de la Diada de Cataluña.

Así lo han adelantado a EFE fuentes del Grupo Socialista, que han indicado que el portavoz de la formación hará esta petición durante su intervención en la Diputación Permanente, órgano que asume las funciones del pleno cuando se está fuera del periodo de sesiones y que este martes debate la petición de varias comparecencias.

Según el calendario de sesiones aprobado, la primera semana de pleno tras el parón estival será la del 9 al 11 de septiembre, fecha esta última que coincide con la celebración del Día de Cataluña.