El PSOE pone a Feijóo entre la espada y Ayuso con el último mensaje de MÁR

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; su jefe de gabinete y exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Rodríguez; y el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

Nueva contradicción que asalta al Partido Popular, también de nuevo, surgida de entre las propias filas del Partido Popular. Desde Ferraz no han tardado en identificarla y convertirla en un mensaje con remitente a Alberto Núñez Feijóo, Génova 13, en el que solo han necesitado un pequeño fragmento de vídeo del propio líder de los populares y la publicación que está rompiendo las costuras del discurso que el PP lleva defendiendo y usando en contra del presidente del Gobierno en sus habituales ataques.

Dicha publicación pertenece a una figura clave en el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y máxima responsable del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un mensaje del exsecretario de Estado de Comunicación -en tiempos de Aznar- Miguel Ángel Rodríguez, conocido popularmente por el acrónimo de 'MÁR'.

En sintonía con anteriores mensajes en su cuenta oficial de X -antes Twitter-, uno de las personas de mayor confianza de Ayuso se ha pronunciado sobre la reciente apertura de juicio oral a la pareja de la dirigente madrileña, Alberto González Amador, quien ayer, lunes, vio confirmado que tendrá que sentarse en el banquillo acusado de fraude a Hacienda en 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Del 'lawfare', el respeto al Poder Judicial a las frases de MÁR: "Cuidado con Sánchez" porque "hasta donde sé..."

En dicho mensaje, Miguel Ángel Rodríguez comienza con un par de frases que no solo atacan al presidente del Gobierno sino que cuestiona decisiones judiciales. "Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial", dice Rodríguez, sin aclaración alguna de qué conlleva la expresión "hasta donde yo sé". El responsable del gabinete de Ayuso asegura que "decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska [alude al ministro de Interior] ha ascendido".

En este sentido, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha publicado a primera hora de esta mañana una contestación en la misma red social, en la que interpela directamente al líder del PP, evidenciando la contradicción de que Feijóo haya pedido respeto a los jueces y a la justicia, en el marco de la causa abierta contra el fiscal general del Estado. Por cierto, causa en la que el propio Rodríguez admitió en sede judicial que él mismo difundió el email del fiscal que investigó al novio de Ayuso y que fue González Amador quien se lo dio.

"¿A que sí? ¿A que Feijóo va a decir que los tuits de MAR son un ataque al Poder Judicial?", ha expuesto Mínguez, acompañado ese texto de un fragmento de unas declaraciones de Feijóo pronunciándose sobre su ausencia en la apertura del nuevo Año Judicial, en protesta por la no renuncia del fiscal general tras ser imputado. A modo de cierre, la portavoz socialista termina con un metafórico correr del tiempo: "Tic, tac, tic, tac".