El PSOE responde a las "difamaciones" de Ábalos y ve en sus acusaciones una "actitud de defensa" a la desesperada

El PSOE intenta alejar las sombras de las que le acusaba José Luis Ábalos instantes antes de entrar en la cárcel por presunta corrupción. Para Ferraz, la "estrategia de defensa" a la desesperada de quien fuera secretario general de los socialistas no es más que un conjunto de "difamaciones".

El mensaje del partido es claro. El PSOE "no se va a dejar chantajear por nadie", como ha afirmado la número dos del partido y del Gobierno, María Jesús Montero, antigua compañera de Ábalos en el Consejo de Ministros.

Nada queda de aquella sintonía. Este viernes, Montero ha reaccionado a las palabras de Ábalos en El Mundo, publicadas tras pasar su primera noche en Soto del Real junto a Koldo García, su exasesor y presunto cabecilla de la trama.

Otras fuentes de Ferraz quieren dejar de darle 'bola' a las acusaciones de Ábalos en torno al partido, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez. El mensaje que transmiten figuras socialistas recogidas por Europa Press es que no van a dedicar "ni un minuto más" a "desmentir sus falsedades".

Sí lo hacen, en cambio, para reclamar a Ábalos que entregue su acta de diputado, condición que no se ve afectada pese a su entrada en prisión preventiva y que no lo haría hasta que el auto de prisión sea firme, como ha informado este viernes el Tribunal Supremo al Congreso.

"Si todo lo que dicen los que ahora están en prisión tiene la misma veracidad que aquella supuesta reunión con el señor Otegi, les puedo decir que todo lo que están diciendo es falso", ha añadido otra figura de peso en los años clave de José Luis Ábalos, como fue Adriana Lastra, por entonces vicesecretaria general del aparato socialista y hoy delegada del Gobierno en Asturias.

Otro nombre de peso en el PSOE, el ministro y líder canario del partido, Ángel Víctor Torres, ha tildado de "absoluta farsa" e historia "rocambolesca" las acusaciones de Víctor de Aldama, el empresario y comisionista que forma parte de la trama ligada a José Luis Ábalos.