El socialismo y el mundo de la política se despide de Fernández Vara: "Su legado quedará siempre en la memoria"

El PSOE y el mundo de la política, independientemente del partido, está reaccionando en masa, con mensajes que destacan la figura de Guillermo Fernández Vara. El expresidente de la Junta de Extremadura ha fallecido este domingo a los 66 años tras varios años luchando contra un cáncer de estómago.

Han sido los socialistas extremeños los que, en un comunicado, han dado la noticia. "El PSOE de Extremadura lamenta profundamente comunicar el fallecimiento en el día de hoy de Guillermo Fernández Vara tras una larga enfermedad. Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía", han detallado.

Desde el momento en el que se ha confirmado, los mensajes de despedida dedicados al exdirigente socialista no han dejado de aumentar. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasando por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Hasta la que fue su rival en los pasados comicios autonómicos, la actual dirigente extremeña, la popular María Guardiola.

"Ejemplo de compromiso y diálogo"

Pedro Sánchez ha compartido un mensaje a través de sus redes sociales en el que ha puesto en valor lo que Guillermo Fernández Vara ha hecho por Extremadura, pero también por España.

El presidente del Gobierno central ha destacado el ejemplo "de compromiso, diálogo y servicio público" del exdirigente extremeño. "Con enorme tristeza despedimos a Guillermo Fernández Vara, referente socialista que dedicó su vida a Extremadura", ha expresado.

"Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España. Mi abrazo más sentido a su familia y amigos", ha puesto en valor, en un mensaje con la fotografía que el PSOE de Extremadura ha publicado en redes.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también ha reconocido que el socialismo "está conmocionado". "Guillermo ha sido un referente para el PSOE por su autenticidad, por su inteligencia y por su bondad. Se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social. Hasta siempre, amigo", ha expresado.

También el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido destacar la figura de su "querido compañero Guillermo Fernández Vara". "Un gran socialista que siempre trabajó por el progreso de Extremadura. Hace menos de un año coincidimos en San Sebastián, en los premios Ramón Rubial, donde volvió a dar ejemplo de compromiso con su tierra. Todo mi cariño a su familia y allegados. Descansa en paz, amigo", ha señalado.

"Extremadura llora la pérdida"

"Por encima de cualquier diferencia". La presidenta extremeña, María Guardiola, también ha querido despedirse del exmandatario autonómico Guillermo Fernández Vara y ha reivindicado su figura como "clave" para la política regional.

"Fernández Vara ejerció con entrega sus responsabilidades públicas. Lo hizo con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos", ha expresado Guardiola en un comunicado este domingo en el cual ha manifestado su "reconocimiento y gratitud" hacia el expresidente socialista.

En ese mismo texto, la presidenta ha lamentado, en nombre del Consejo de Gobierno, la pérdida de "un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho" y que "sobre todo amaba a su tierra".

Asegurando que "por encima de cualquier diferencia" Fernández Vara siempre le ofreció un trato "cercano y sincero", Guardiola ha puesto en valor que "en esta última etapa" e "incluso en los momentos más difíciles" el que fuera presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023, permaneciera "en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano".

Desde el PP, también su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido unas palabras de reconocimiento de la figura de Vara. "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha razonado.