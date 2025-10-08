El último vídeo que grabó la diputada Jimena González antes de ser interceptada por Israel en la flotilla

Los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaban hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, fueron interceptados este miércoles en aguas internacionales por la Armada de ese país. Alrededor de 140 personas habrían sido detenidas, ocho de ellas españolas.

Una de ellas es la diputada de Más Madrid, Jimena González, que se embarcó en esta flotilla humanitaria hace dos semanas desde un puerto italiano. Según fuentes de su formación, "no hay posibilidad de comunicación directa con ella". "Estamos en contacto con su familia, su equipo legal y el Ministerio de Asuntos Exteriores", señalan.

Más Madris subraya que Jimena viajaba en esta Flotilla con intención de romper el bloqueo de Israel sobre la franja de Gaza, con un cargamento de leche de fórmula. "Como ella misma manifestó recientemente, mientras Israel mantenga un bloqueo ilegal sobre Gaza y siga masacrando a la población Palestina, no pararán de llegar Flotillas para romper el bloqueo de Israel sobre Gaza y señalar lo que los gobiernos aún no están siendo capaces de hacer: detener el genocidio. Exigimos la liberación inmediata de nuestra diputada y de todos los miembros de la flotilla", han señalado.

Antes de su detención, Jimena grabó un vídeo para difundirse en el caso de que su embarcación fuera interceptada por Israel. "Hago un llamamiento a todos mis compañeros. familia, amigos y al gobierno de España, para que exijan mi liberación inmediata", explicaba en esta grabación.

Reacciones de Mónica García, Manuela Begerot...

Tras conocerse el abordaje, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha incidido en la exigencia de su "liberación inmediata" y ha destacado que González es "una más de las personas que en estos años han partido en flotillas para romper el bloqueo y denunciar la masacre de Israel en Palestina".

Por su parte, la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra el "secuestro" de la parlamentaria que viajaba en la flotilla Thousands Madleens y ha reclamado que se le suelte tanto a ella como al resto de los miembros de la segunda flotilla.

En el caso del portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, ha trasladado que están "en alerta" y ha reclamado al Ministerio de Exteriores que "actúe en inmediato para garantizar su máxima seguridad".