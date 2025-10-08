Israel intercepta en aguas internacionales a la segunda Global Sumud Flotilla por Gaza 

Instante en el que Israel intercepta a la segunda flotilla por Gaza

El Ejército israelí ha interceptado este miércoles en aguas internacionales a varios barcos de la segunda Global Sumud Flotilla, que se dirigían hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y activistas a bordo. La organización promotora, Gaza Freedom Flotilla, ha denunciado en sus redes sociales que “los buques están siendo atacados” y que al menos dos embarcaciones “han sido abordadas” mientras el Ejército israelí interfería sus comunicaciones.

El ministro de Exteriores israelí ha asegurado que tanto los barcos como sus pasajeros “se encuentran a salvo” y han sido trasladados a un puerto israelí, desde donde “serán deportados de manera inmediata”.

--NOTICIA EN DESARROLLO-