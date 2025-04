Las eléctricas tienen de plazo hasta esta tarde para entregar sus datos sobre el apagón al Gobierno

El Gobierno ha dado de plazo hasta esta tarde a las compañías eléctricas para que entreguen los datos de los centros de control que dependen de ellas a fin de averiguar las causas del apagón que afectó el lunes a la España peninsular, ha explicado este miércoles Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica.

Según ha explicado Corredor en una entrevista concedida a TVE, desde la tarde del lunes "se les está pidiendo a los centros de control que dependen de los generadores eléctricos que envíen al Gobierno y al operador (Red Eléctrica) todos los datos de telemetría y registros" para identificar "qué falló exactamente".

Corredor ha señalado que Red Eléctrica ya ha facilitado esos detalles al Ejecutivo y ahora espera los datos de los centros de control de las eléctricas. La presidenta de Redeia ha insistido en que las instalaciones de energías renovables "no fueron el problema".

En ese sentido, ha apuntado que hoy mismo el 80% de la demanda eléctrica se está cubriendo con renovables. "Hemos superado infinidad de días con una penetración mayor de las renovables", ha recalcado.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, desliga el apagón de la elevada implantación de las renovables La responsable de esta matriz de Red Eléctrica asegura que ya tienen "más o menos localizada" la causa del 'cero energético' -las desconexiones en el suroeste español- y que no ha sopesado dimitir; en una entrevista en la 'Cadena SER'.

El Gobierno apunta a que la información será analizada por la comisión

Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado que toda esa información será analizada esta misma tarde por la comisión creada para investigar las causas del apagón.

La comisión, que celebrará su primera reunión, estará integrada por Presidencia del Gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional; el Ministerio de Defensa, a través del CNI; el Estado Mayor; el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CSIC y la Oficina de Coordinación Cibernética; el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, también a través de Seguridad Digital; el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Corredor reitera que no piensa dimitir: "Sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura"

A la pregunta de si se ha planteado dimitir, Corredor ha dicho que eso supondría admitir que Red Eléctrica "no ha estado a la altura", en sintonía con sus declaraciones antes en la Cadena SER. "Soy una persona que asumo siempre las responsabilidades que se me confían al más alto nivel y, honestamente, si yo pensara que no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que la ofrecería (la dimisión)", ha explicado.

"[Red Eléctrica] ha estado a la altura antes del apagón y durante el apagón y va a estar a la altura ahora" Beatriz Corredor, presidenta de Redeia

"Pero sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura", ha precisado. Según Corredor, Red Eléctrica "ha estado a la altura antes del apagón y durante el apagón y va a estar a la altura ahora".

¡Mantente al día con El HuffPost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.