Cinco bebés fueron hospitalizados en España por una toxina tras beber leche de fórmula

El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) ha informado este lunes de que cinco bebés tuvieron que ser hospitalizados en España tras beber leche de fórmula supuestamente contaminada con la toxina cereulida, producida por una bacteria. Otros tres pequeños, además, presentaron también síntomas.

Según el informe, “España ha reportado ocho casos de vómitos, todos ellos tras haber consumido los productos potencialmente afectados, cinco de los cuales han tenido que ser hospitalizados”. El boletín del ECDC también informa de que, a pesar de la coincidencia entre el consumo del producto y los trastornos de salud sufridos por los bebés, “los casos sospechosos no han podido ser confirmados en el laboratorio”.

Qué es la cereulida

La cereulida es una toxina que puede causar náuseas, vómitos y dolor de estómago repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del organismo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé; los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

Para los bebés que presenten vómitos o diarrea tras consumir la fórmula infantil incluida en el retiro, el ECDC recomienda consultar con un profesional de la salud o, si los síntomas son graves, como deshidratación o vómitos persistentes, acudir a urgencias. Los síntomas gastrointestinales en los bebés pueden derivar rápidamente en complicaciones, independientemente de la causa subyacente, apunta el ECDC.

Por último, advierte de que los productos retirados no deben administrarse a bebés ni niños pequeños. Además, recomienda a los consumidores seguir las instrucciones y directrices emitidas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria.

El pasado 4 de febrero, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) publicaba una alerta por la presencia de cereulida en fórmulas infantiles procedentes de Francia.

La compañía Nestlé retiró, como medida preventiva, nuevos productos y lotes de su leche de fórmula tras una alerta del pasado 12 de diciembre. Y, poco después, ña compañía Lactalis Nutrición Iberia comunicó la retirada voluntaria de varios lotes de leche infantil de la marca Damira, disponibles en farmacias y en la gran distribución, debido también a la presencia de cereulida en un ingrediente suministrado por uno de sus proveedores.