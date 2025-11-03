ENCUESTA: ¿Crees que Mazón dimite tarde?
Deja tu opinión.
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha ofrecido este lunes una esperadísima comparecencia ante los medios de comunicación para informar del resultado de las conversaciones que mantuvo a lo largo de este domingo con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en relación con su futuro político.
Se esperaba que anunciara su dimisión, y más tras los gritos que recibió la semana pasada en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que reflejaban el descontento con su gestión, y así ha sido.
Su dimisión llega más de un año después de la tragedia que se cobró 229 vidas en la Comunidad Valenciana.
En El HuffPost queremos preguntarte si piensas que la dimisión de Mazón llega tarde. ¿Qué opinas? Vota y puedes dejarnos también tus comentarios: