ENCUESTA: ¿Crees que Mazón dimite tarde?

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha ofrecido este lunes una esperadísima comparecencia ante los medios de comunicación para informar del resultado de las conversaciones que mantuvo a lo largo de este domingo con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en relación con su futuro político.

Se esperaba que anunciara su dimisión, y más tras los gritos que recibió la semana pasada en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que reflejaban el descontento con su gestión, y así ha sido.

Carlos Mazón anuncia su dimisión y deja en manos de PP y Vox la elección de su sustituto La decisión del hasta ahora presidente de la Generalitat era un secreto a voces desde este domingo tras su conversación con Feijóo. Sin embargo, se desconocía si convocaría o no elecciones la decisión estaba tomada.

Su dimisión llega más de un año después de la tragedia que se cobró 229 vidas en la Comunidad Valenciana.

