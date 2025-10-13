Encuesta | ¿A ti tampoco te ha preguntado el CIS? ¡Vota en la nuestra!

El último barómetro político publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de septiembre, sitúa a un PSOE que ganaría las elecciones generales con el 35% de los sufragios, seguido de un Partido Popular, que obtendría el 19,8% de los votos, quedándose a tan solo dos de la ultraderecha de Vox.

Los de Abascal, que en esta serie demoscópica recortan cuatro puntos en un mes a los populares, están ya en un 17,7% de intención de voto. Es el segundo mejor dato en un sondeo del CIS, desde el del pasado verano, un julio en el que llegaron al 18,9% cuando comenzó a perfilarse la actual tendencia de subida.

Con todo, si a ti tampoco te han llamado otro mes desde el CIS para preguntarte, en El HuffPost queremos conocer tu opinión. ¿A qué partido político darías tu confianza si mañana se celebrasen unas nuevas elecciones generales en España? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes ver nuestra encuesta)