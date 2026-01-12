ENCUESTA: ¿Qué te parecen los incentivos fiscales para caseros que no suban el alquiler?

Imagen de un llavero con las llaves de una casa.

Este lunes, aprovechando la visita al inicio de la demolición de los antiguos edificios de Campamento, en Madrid, el presidente Pedro Sánchez, ha anunciado la intención de su Ejecutivo de aprobar tres medidas urgentes destinadas a atajar el problema de la vivienda.

La primera de ellas supone crear incentivos fiscales para los propietarios que no suban el precio a sus inquilinos, así como iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones.

A aquellos propietarios que renueven sus contratos sin aumentar el precio a sus inquilinos se les va a dará una bonificación fiscal del 100 % en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si aumentaran ese alquiler.

Además, se quieren limitar los contratos de alquiler de temporada para poner fin a su uso fraudulento, junto con la creación de sanciones para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

Por último, para el abuso del alquiler de habitaciones se establecerá que la renta total de las habitaciones no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa.

Podemos y Sumar, en contra

De estas tres medidas, la que más está dando que hablar es la de los incentivos fiscales a los caseros, algo sobre lo que Podemos y Sumar ya se han manifestado en contra.

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ha afirmado que su formación votará en contra de este paquete de medidas, que ven como "regalos" a los "rentistas". "Estamos indignadas, pensamos que este Gobierno en materia y política de vivienda no tiene perdón", ha asegurado Montero.

Montero apuesta por bajar el precio de los alquileres por ley, impedir la compra de viviendas a los no residentes y prohibir más pisos turísticos como soluciones a la grave crisis de la vivienda.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado que Sumar tampoco apoyará este decreto: "En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios".

Lo que sí ha defendido Bustinduy es la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

