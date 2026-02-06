Errejón, citado para la apertura de juicio pese a la retirada de Mouliaà del caso

El juez que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales ha citado al exdirigente político el próximo 10 de febrero para comunicarle la apertura de juicio oral, pese a que la actriz Elisa Mouliaá, denunciante en el caso, ha retirado su acusación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, continuará así con el procedimiento después de que Mouliaá anunciara el pasado 5 de febrero que abandonaba la acusación particular por motivos personales y de salud. La diligencia que fija la citación se firmó ese mismo día.

La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa al no apreciar delito, mientras que la única acusación que se mantiene es la popular, ejercida por la asociación Adive.

El exdirigente político ha sido citado para el martes en los juzgados de Plaza de Castilla, aunque la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver el recurso que presentó contra su procesamiento. La deliberación sobre ese recurso está prevista para el día anterior, el lunes.

Errejón recurrió su procesamiento al considerar que se basa en un relato “inventado” por la denunciante. Sin embargo, el juez instructor sostuvo que los indicios en su contra “existen y no han sido totalmente desvirtuados” y otorgó credibilidad al testimonio de Mouliaá.

La actriz denunció en octubre de 2024 tres supuestos episodios de abuso sexual ocurridos en 2021, durante una misma noche, primero en casa de unos amigos y después en el domicilio del propio Errejón.