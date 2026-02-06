Encuentran un cuerpo en la misma zona donde buscaban a la mujer arrastrada por el río en Sayalonga (Málaga)

Las autoridades han comunicado el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona en la que desde hace el pasado miércoles buscaban a la mujer desaparecida tras ser arrastrada por el río Turvilla en la localidad de Sayalonga (Málaga). Por el momento, no hay confirmación oficial respecto a la identidad de la persona en cuestión, aunque se espera que en los próximos minutos informen de quién se trata.

De acuerdo con los hechos que se comunicaron, se cree que la mujer, de unos 40 años, cayó al río, mientras intentaba salvar a su perro. Debido a ello, fue arrastrada río abajo, mientras que el animal pudo salvarse, según informó el presidente de la Juna de Andalucía, Juanma Moreno a los medios de comunicación.

Para reforzar la búsqueda, la Guardia Civil ha incorporado este viernes a efectivos del cuerpo armado, así como vecinos de la zona que conocen el terreno y drones para ampliar las capacidades de encontrarla, según informa Málaga Hoy. Además de todos ellos, también hay trabajando en su búsqueda miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y miembros del equipo Pegaso con drones.

--Noticia de última hora. En ampliación--