España suscribe junto a socios europeos la defensa de la soberanía de Groenlandia

El Gobierno español, junto a los de Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, ha expresado su firme apoyo a Dinamarca y ha defendido la soberanía de Groenlandia en una declaración conjunta en la que califican la seguridad del Ártico como "una prioridad" para Europa.

La declaración llega en medio de las amenazas de Donald Trump por hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional.

"El respeto a la soberanía de los países es esencial para la paz. Esa fue la mayor lección que nos legó el siglo XX. No la olvidemos", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X en el que ha adjuntado el documento.

La declaración ha sido respaldada también por el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra italiana Giorgia Meloni; y sus homólogos polaco, Donald Tusk; británico, Keir Starmer y danesa, Mette Frederiksen.

"La seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica", empieza la declaración.

Asimismo, los socios recuerdan que también la OTAN "ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos".

"Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios. El Reino de Dinamarca —incluida Groenlandia— forma parte de la OTAN", aseveran.

Los siete países han considerado que "la seguridad en el Ártico debe lograrse, por tanto, de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Entre estos principios citan "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras". "Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos", avisan.

Los firmantes reconocen que los Estados Unidos "son un socio esencial en este empeño, como aliado de la OTAN" y por el acuerdo de defensa entre Washington y Copenhague de 1951.

La Comisión Europea ha respaldado a Dinamarca y Groenlandia ante las pretensiones de Trump mientras que el presidente del Gobierno autónomo de la isla, Jens-Frederik Nielsen, ha abogado por evitar el "pánico" y estrechar la colaboración con Estados Unidos.