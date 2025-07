Feijóo acusa a Sánchez de vivir de los "prostíbulos" y recibe la reprimenda del Congreso: "Es una línea roja"

Si el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue entre duro y sarcástico en su primera intervención tras la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de corrupción, en su réplica ha querido dar un paso más. Nada más comenzar su segunda participación en el Congreso, un Feijóo nervioso espetó el mayor ataque escuchado esta mañana en el Parlamento. "Ha tenido el cuajo de compararse conmigo. Pero, ¿con quién está viviendo usted? ¿De qué prostíbulos ha vivido usted?", ha espetado el líder de la oposición ante el júbilo de su bancada.

De esta manera, Feijóo, sin mencionarlo, buscaba arremeter contra el presidente del Gobierno por los negocios que tenía su suegro, el padre de Begoña Gómez. "Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. No se compare conmigo", ha proseguido Feijóo.

Las palabras del líder del Partido Popular han sentado mal en gran parte de los escaños del Congreso. Incluso Maribel Vaquero, portavoz del PNV y una de las personas que más ha criticado las explicaciones de Sánchez, le ha echado en cara a Feijóo su salida de tono. "Ha demostrado hoy una educación política impropia de una persona que aspira a ser presidente del Gobierno, haciendo referencia a familiares. Esa es una línea roja en política que nunca se puede traspasar", ha lamentado Vaquero.

Pero sin duda quien ha respondido con mayor dureza a Feijóo ha sido el portavoz socialista, Patxi López. "Su intervención ha sido indecente. Creía que no, pero usted siempre puede caer más bajo", ha comenzado en su segunda intervención. "Por supuesto que no puede compararse con el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez no se iría de vacaciones con un narco mientras cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca aplaudiría al que disfrutaba del Ventorro mientras 228 personas morían ahogadas. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca disculparía las 7.291 personas que han muerto en las residencias de Madrid. ¿Qué lecciones vienen a darnos ustedes? No son comparables", ha continuado.

Quien no ha querido hacer alusión a sus palabras ha sido Pedro Sánchez, que antes de dar por finalizada la comparecencia añadió tan solo que hay quien "no tiene argumentos políticos para atacar desde el punto de vista dialéctico al adversario".