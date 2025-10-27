Esther Vaquero ('Antena 3 Noticias') analiza la "ruptura" de Puigdemont con el PSOE y pone el foco en un detalle clave de su intervención

Carles Puigdemont ha 'roto' con el PSOE, que es lo mismo que romper con el Gobierno. Porque el líder de Junts ha anunciado este lunes la decisión de la formación postconvergente de retirarle el apoyo a Pedro Sánchez.

En su intervención desde Perpignan (Francia), Puigdemont ha detallado la decisión de Junts, adoptada por unanimidad de la directiva por la mañana. Eso sí, realmente no ha anunciado nada que no se supiera horas antes.

Tampoco ha dejado Puigdemont muy claro el futuro, más allá de sembrar la duda sobre el horizonte parlamentario del Ejecutivo de Sánchez, adelantando que se pasan a la oposición apenas dos años después de haber sellado un pacto de legislatura firmado en noviembre de 2023 en Bruselas. Y dejando todo en manos de una militancia que, a buen seguro, seguirá el mandato de la cúpula de Junts.

Sobre todo ello se ha detenido Esther Vaquero, presentadora del informativo nocturno de Antena 3 Noticias, con un breve pero significativo detalle que ha marcado la comparecencia de Carles Puigdemont.

"Como no ha admitido preguntas no queda claro qué significa que pase a la oposición", ha apuntado la periodista de Antena 3, desglosando el posible alcance de una noticia que ha servido para abrir la emisión del informativo.

Nadie sabe, ha añadido la periodista de Antena 3, si ahora Junts apoyará algunas propuestas del Gobierno, rechazará todas "o se quedará en medio". Tampoco si habrá una moción de censura que el propio Puigdemont ha querido obviar en su intervención ante la prensa... sin espacio para preguntas de la prensa.

Sabedor de que suena el nombre de Junts para una posible moción de censura instrumental junto a PP y Vox, el expresidente catalán ha querido remarcar que no piensa en ello, al menos por ahora. No lo ha dicho como tal, pero sí ha dejado caer que "no vamos a seguir ayudando a un Gobierno que no ayuda a Cataluña... pero ni a este ni a ninguno que no ayude a Cataluña".