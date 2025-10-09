Un experto en energía habla sin filtros sobre el riesgo de un posible nuevo apagón: "La seguridad absoluta implica un coste absoluto"

La situación del sistema eléctrico español vuelve a estar de plena actualidad después de que el operador Red Eléctrica haya advertido de que en las dos últimas semanas ha detectado "variaciones bruscas de tensión" que pueden tener "impacto en la seguridad del suministro".

Para poner solución al problema, Red Eléctrica ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un documento en el que urge al regulador a aprobar una serie de modificaciones en el sistema eléctrico.

Ante el temor generado en la sociedad a que el apagón sufrido el pasado 28 de abril pueda repetirse, el operador ha decidido volver a pronunciarse este jueves subrayando que "desde Red Eléctrica no hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado".

"Desde el operador del sistema hemos actuado como siempre, proponiendo en los últimos días las medidas que consideramos necesarias para reforzar la robustez del sistema eléctrico", han aclarado.

En ese sentido, el director general de la empresa pública catalana l'Energètica, Daniel Pérez, ha explicado, en una entrevista en RAC1, que desde el apagón hay en el sistema eléctrico una "operación reforzada".

No obstante, ello implica un coste. En concreto, según el experto en energía, la operación reforzada supone un gasto extra de unos 2.000 millones de euros, es decir, unos 60 euros por persona al año.

Al respecto, Daniel Pérez ha destacado que el riesgo cero no existe, ya que "la seguridad absoluta implica un coste absoluto". Por ello, el especialista ha señalado lo que se debe hacer es reflexionar y "considerar qué umbral de riesgo aceptamos". Y una vez dado ese paso, tratar de mantenerlo un nivel lo suficientemente bajo como para tener tranquilidad.

Por ello, el director general de l'Energètica apuesta "realizar una reforma estructural y no para que acabe pagando el consumidor", que esté centrada en "más digitalización, más baterías y más control de lo que hay ahora mismo".