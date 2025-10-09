Red Eléctrica suaviza la alerta: "No hemos hablado de riesgo de apagón"

Tras la inquietud generada por la advertencia sobre unas "variaciones bruscas de tensión" detectadas en el sistema eléctrico españoles que pueden tener "impacto en la seguridad del suministro", Red Eléctrica ha aclarado este jueves que no existe riesgo de que haya un nuevo apagón.

"Desde Red Eléctrica no hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado", ha asegurado la compañía en sus redes sociales. Si bien ha reconocido que en los últimos días se han detectado "variaciones de tensión que deben evitarse", ha puntualizado que estas no han supuesto ningún riesgo real, ya que "han estado dento de los límites admisibles".

En respuesta a estas fluctuaciones, Red Eléctrica ha actuado ya para reforzar la estabilidad de la red: "Desde el operador del sistema hemos actuado como siempre, proponiendo en los últimos días las medidas que consideramos necesarias para reforzar la robustez del sistema eléctrico".

Estas acciones buscan "reducir estas dinámicas que han empezado a aparecer por la evolución que el sistema está experimentando", ha señalado en referencia a los cambios estructurales y tecnológicos que afectan al modelo energético actual.

La compañía insiste en que su prioridad sigue siendo garantizar la seguridad del suministro eléctrico en todo el territorio nacional, y que continuará monitorizando la red para anticiparse a cualquier posible incidencia.

El PP pedirá explicaciones

El PP había anunciado esta mañana que solicitará la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, así como de las presidentas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, y de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor.

El objetivo era que aclaren "por qué seis meses después los españoles siguen bajo la amenaza del apagón". El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha denunciado la falta de transparencia tras el apagón del 28 de abril, considerado por el partido como "el mayor apagón que ha sufrido Europa".

"Volvemos a tener una situación de inestabilidad provocada por una política energética ideologizada y que no ha tenido en ningún momento en cuenta los criterios técnicos", ha subrayado Nadal. "Seis meses después, se sigue sin tener un informe oficial de cuáles fueron sus causas", ha advertido, denunciando también que "nadie ha asumido ninguna responsabilidad política".

Así, ha criticado la incapacidad del Gobierno, "tras haber incrementado en 800 millones la factura eléctrica" a través de la operación reforzada adoptada por el operador del sistema desde el incidente, para garantizar que no se vaya a tener otro apagón.

"Esto no va a ocurrir con el Partido Popular", ha asegurado, concluyendo que, si esta formación vuelve al Gobierno, "se volverá a un sistema eléctrico sensato", basado en tres pilares: "Seguridad de suministros, es decir, no va a haber más apagones; una política medioambiental sensata; y unos costes lo más bajos posibles para empresas y familias”.