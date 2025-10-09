Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Red Eléctrica suaviza la alerta: "No hemos hablado de riesgo de apagón"
Política

Política

Red Eléctrica suaviza la alerta: "No hemos hablado de riesgo de apagón"

La compañía ha matizado que las variaciones de tensión detectadas "han estado dento de los límites admisibles".

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
Vista general de una central eléctrica de alta tensión.Jose Antonio Bernat Bacete | Getty Images

Tras la inquietud generada por la advertencia sobre unas "variaciones bruscas de tensión" detectadas en el sistema eléctrico españoles que pueden tener "impacto en la seguridad del suministro", Red Eléctrica ha aclarado este jueves que no existe riesgo de que haya un nuevo apagón.

"Desde Red Eléctrica no hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado", ha asegurado la compañía en sus redes sociales. Si bien ha reconocido que en los últimos días se han detectado "variaciones de tensión que deben evitarse", ha puntualizado  que estas no han supuesto ningún riesgo real, ya que "han estado dento de los límites admisibles".

En respuesta a estas fluctuaciones, Red Eléctrica ha actuado ya para reforzar la estabilidad de la red: "Desde el operador del sistema hemos actuado como siempre, proponiendo en los últimos días las medidas que consideramos necesarias para reforzar la robustez del sistema eléctrico".

Estas acciones buscan "reducir estas dinámicas que han empezado a aparecer por la evolución que el sistema está experimentando", ha señalado en referencia a los cambios estructurales y tecnológicos que afectan al modelo energético actual.

La compañía insiste en que su prioridad sigue siendo garantizar la seguridad del suministro eléctrico en todo el territorio nacional, y que continuará monitorizando la red para anticiparse a cualquier posible incidencia.

El PP pedirá explicaciones

El PP había anunciado esta mañana que solicitará la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, así como de las presidentas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, y de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor

El objetivo era que aclaren "por qué seis meses después los españoles siguen bajo la amenaza del apagón". El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha denunciado la falta de transparencia tras el apagón del 28 de abril, considerado por el partido como "el mayor apagón que ha sufrido Europa".

"Volvemos a tener una situación de inestabilidad provocada por una política energética ideologizada y que no ha tenido en ningún momento en cuenta los criterios técnicos", ha subrayado Nadal. "Seis meses después, se sigue sin tener un informe oficial de cuáles fueron sus causas", ha advertido, denunciando también que "nadie ha asumido ninguna responsabilidad política".

Así, ha criticado la incapacidad del Gobierno, "tras haber incrementado en 800 millones la factura eléctrica" a través de la operación reforzada adoptada por el operador del sistema desde el incidente, para garantizar que no se vaya a tener otro apagón. 

"Esto no va a ocurrir con el Partido Popular", ha asegurado, concluyendo que, si esta formación vuelve al Gobierno, "se volverá a un sistema eléctrico sensato", basado en tres pilares: "Seguridad de suministros, es decir, no va a haber más apagones; una política medioambiental sensata; y unos costes lo más bajos posibles para empresas y familias”.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en HuffPost España, informando sobre los principales temas de actualidad de una manera cercana y sencilla para que sean fáciles de comprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo: actualidad nacional e internacional, política, sociedad, deporte… Me gusta estar al tanto de lo que pasa y contarlo con claridad.


No obstante, si hay algo que realmente disfruto es meterme de lleno en temas de denuncia social. He cubierto desde las protestas de sanitarios y bomberos hasta los problemas de los vecinos afectados por la línea 7B del metro de Madrid, siempre con la intención de dar voz a quienes más lo necesitan.


También tengo mi lado futbolero. Me encanta escribir sobre fútbol y uno de los proyectos que más he disfrutado fue la Enciclopedia de la Eurocopa en As, donde repasé toda la historia de la selección española en el torneo. En resumen, escribo sobre lo que pasa, lo que duele y lo que nos apasiona.

 

Mi trayectoria

Mi andadura empezó cuando apenas era una adolescente. Recuerdo aprovechar cualquier rato libre en el instituto para redactar mis crónicas, previas y artículos de opinión en la agenda.


Comencé a escribir de forma más profesional cuando colaboré con varias páginas webs escribiendo sobre el Real Madrid CF y el Elche CF. Entre ellas destacan, VAVEL o Franjiverdes. Paralelamente, estudié la carrera de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.


Al final de mis estudios, realicé prácticas como Community Manager en la Institución Ferial Alicantina (IFA). A continuación, pasé a hacerlas en el Diario AS, en la sección de Fútbol, antes de pasar a trabajar con colaboradora en este medio en la sección de Actualidad.  

 

 

Cómo contactar conmigo:

 