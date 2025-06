Exteriores concluye con éxito la evacuación de 176 españoles de Israel por la situación con Irán

El Gobierno de España ha evacuado con éxito a 199 personas de Israel tras haber usado cinco autobuses para cruzar la frontera israelí hasta Jordania, según han informado fuentes del Ministerio de Exteriores a El HuffPost.

Las mismas fuentes han detallado que el traslado ha sido hasta usar el paso fronterizo. El Gobierno ha enviado un avión A330 del Ejército del Aire a Jordania para repatriar a unos 176 españoles y ciudadanos de otros países.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha publicado un mensaje en el que ha detallado los planes. "200 españoles, europeos y de otras nacionalidades han sido evacuados con éxito en convoy de Israel a Jordania. De allí volarán a España", ha explicado.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores matizan que son 199 personas, 176 españoles y 23 personas de otras nacionalidades (Canadá, Chile, Croacia, EEUU, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Nicaragua y Portugal).

Todas ellas "se encuentran en perfecto estado" y, una vez en Jordania, están esperando a la llegada del avión fletado por el Ministerio de Defensa para viajar hasta la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Según los datos facilitados por Exteriores, en la demarcación consular de la Embajada en Tel Aviv constan inscritas en el Registro de Matrícula Consular 7.766 personas como residentes y 17 como no residentes, mientras que en la demarcación consular del Consulado General de España en Jerusalén constan inscritas 2.904 personas como residentes y 33 como no residentes, si bien estos datos podrían ser inferiores, dado que algunos podrían haber abandonado ya el país y no haberlo notificado.

En los últimos días, la Embajada en Tel Aviv ha venido informando de los horarios en los que estaban abiertos los distintos pasos fronterizos con Jordania y Egipto para quienes quisieran abandonar el país por vía terrestre, toda vez que los vuelos comerciales han quedado suspendidos debido a los constantes ataques con misiles balísticos por parte de Irán.