Fayna, sobre las amenazas de muerte de 'El Yoyas': "Algo me dice que puedo acabar saliendo en el Telediario"

"Algo me dice que puedo acabar saliendo en el Telediario". "Yo no estaré segura mientras este hombre siga la calle". Son algunas de las sentencias que Fayna Bethencourt ha verbalizado en el programa Viajando con Chester, de Risto Mejide. A ratos visiblemente emocionada, a ratos sacando fuerza pese a lo desgarradaro de su historia, ha querido narrar toda la violencia que ha sufrido durante estas dos últimas décadas por parte del que fuera su exmarido, Carlos Navarro. También se ha manifestado sobre cómo está viviendo el hecho de que 'El Yoyas', su ex marido, siga en busca y captura desde noviembre después de que se negara a entrar a prisión de forma voluntaria. Esto, en sus palabras le "perturba mucho" por lo que pueda hacerle a ella o a sus hijos.

Por poner más contexto: Carlos Navarro fue condenado por un juzgado de Las Palmas a cinco años y ocho meses de prisión por maltrato y vejaciones tanto a la que fuera pareja como a los dos hijos que tienen en común, pero nunca hizo caso al requerimiento que le mandaron desde el Juzgado.

"El punto de inflexión fue en verano, cruzamos la calle y yo le hice un comentario. Me apretó la mano tan fuerte que se me saltaron las lágrimas". "Luego vinieron otras muchas. Me iba dando toques: pisotones, apretones… Me daba con el talón".

Poco a poco, según ha descrito Fayna, su exmarido fue aislándola de todo el mundo: "No podía ir al supermercado y mucho menos lavar el coche porque, para él, las posturas al lavar el coche tenían una connotación sexual. Tenía que cocinarle 'con amor' o no se comía lo que le había preparado".

Durante el programa Fayna cuenta cómo las agresiones fueron a más y, salvo una ocasión en la que le agredió "brutalmente", su exmarido "se cuidó mucho" de no causarle ningún daño en la cara. "En eso, como en otras cosas, era muy paranoico. Nunca me tocó la cara. Una vez me agredió brutalmente y me dejó el cuerpo lleno de moratones (…) También me agredió delante de mis hijos. Me daba mucho miedo y mucha vergüenza, claro que ahora entiendo el sinsentido, porque yo no había hecho nada malo salvo enamorarme de la persona equivocada".

Fayna cuenta que tiene audios cargados de amenazas y afirma que en algunos incluso él reconoce "agresiones a su hija". Finalmente, cuenta a Risto cómo denunció y su ex fue es sentenciado a cinco años y ocho meses de cárcel. Pero se dio a la fuga y está en paradero desconocido, aunque ha dado una entrevista a la prensa: "No puedo estar tranquila porque no sé dónde está. Si sigue escondido y todo prescribe, ¿qué le impide coger un avión y venir a por mí? Él ya dijo que le daba igual ir a la cárcel y que le dieran de comer gratis por acabar conmigo. Ha amenazado tanto con matarme…".