Feijóo alaba a Josép Piqué, fallecido hace dos meses, y dice: "Le trasladaré mi cariño cuando nos volvamos a ver"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alabado este miércoles la figura del exministro Josep Piqué cuando se cumplen dos meses de su fallecimiento. En un acto en la Reunión del Círculo de Economía en Barcelona, el líder de la oposición ha tenido un emocionado recuerdo a quien también fue candidato del partido a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de 2003 y 2006. "No me gustaría dejar de recordar que en la anterior edición tuve el inmenso honor de que me acompañase uno de los mejores amigos que me ha regalado la política. Piqué no sólo fue un gran amigo y un servidor público excepcional, de los mejores que me he encontrado. Fue un catalanista, español y europeo, militantes de la libertad y de la concordia", ha señalado.

Ante un numeroso auditorio, Feijóo también ha explicado que Piqué le enseñó "a creer y admirar" Cataluña. "Por eso, siempre que vuelvo a esta tierra, me acuerdo de él", ha añadido. Por último, ha dejado este enigmático mensaje: "Le trasladaré mi admiración y mi cariño cuando nos volvamos a ver".

Josep Piqué, presidente del Foro La Toja, en la sesión de clausura. Francisco Mejia Ossa (Foro La Toja)

El político, economista y ministro en los gobiernos de José María Aznar, falleció el pasado jueves 6 de abril a los 68 años, en el hospital 12 de Octubre de Madrid, tras una larga enfermedad. En su juventud, militó en organizaciones políticas de izquierda, como el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), de ideología comunista, y de extrema izquierda, como Bandera Roja. Pero cuando José María Aznar fue elegido presidente del gobierno en 1996 tras derrotar a Felipe González en las urnas, fue nombrado Ministro de Industria, aún sin ser militante, y fue durante un tiempo portavoz del gobierno.

En la siguiente legislatura, ocupó los cargos de Ministro de Asuntos Exteriores de 2000 a 2002, y Ministro de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2003. Desde octubre de 2002 hasta julio de 2007 fue el presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC) y se presentó a las elecciones autonómicas de 2003, aunque sólo pudo ser el cuarto candidato más votado.

Tras su etapa política, se convirtió en presidente de la aerolínea de bajo coste Vueling, fue nombrado consejero delegado y vicepresidente segundo de OHL y durante los últimos años de vida fue miembro del consejo de administración de SEAT.