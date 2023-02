Feijóo critica a Sánchez por señalar a Montero con la ley del 'sí es sí': "Él es el máximo responsable"

Europa Press via Getty Images

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "señalar" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por lo ocurrido con la ley del 'sólo sí es sí'.

En la clausura de la XXVI Intermunicipal popular, el dirigente del prinicipal partido de la oposición ha defendido que el presidente del Ejecutivo es "el primero y el máximo responsable del Gobierno es su presidente, no una ministra de 22".

Feijóo ha denunciado que el Gobierno "primero" negó el efecto de la ley del 'sí es sí' para "luego tener que reconocerlo". Además, ha dicho que se presentó como un "error" cuando ahora, que tienen más información, saben que "fue una decisión consciente". "Lo peor es que la soberbia de no reconocer una equivocación a sabiendas es acabar asumiéndola con cobardía", ha aseverado.

Feijóo ha destacado que "no hay por qué elegir entre hombre y mujer", ni entre "imposiciones de uno y exigencias de otra", y se ha preguntado si es que acaso "no se puede convivir con respeto e igualdad" y "si es que acaso esto lo vamos a inventar ahora".

Se ofrece a "cambiar esta ley disparatada"

El líder del PP también ha recriminado al Gobierno que no quiera contar con los votos de su partido para "cambiar esta ley disparatada" y ha vuelto a ofrecer una reforma de la norma para "construir sobre ella" una "modificación rápida" de la ley del 'sí es sí'.

Feijóo ha reprochado a Sánchez que no le haya respondido cuando el pasado martes le hizo esta oferta en el Pleno del Senado, algo que, a su juicio, evidencia que los votos del Grupo Popular y sus propuestas no "interesan" al Gobierno.

El dirigente popular también ha dicho que los ciudadanos no esperan que los políticos acierten siempre" y, de hecho, "muchas veces esperan que cometan errores".

"Si no gano, no merezco ser presidente de este partido"

Al principio de su intervención, Feijóo ha recordado que su objetivo es el de ganar tanto en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, como en las elecciones generales de final de año.

Pero el dirigente popular ha querido dejar una cosa clara. "Os dije que me ponía a disposición del partido si volvíamos a ganar y si no lo consigo, no merezco ser presidente del partido", ha añadido, justo antes de pedir ayuda a la gente que forma el PP para intentar que siga siendo el dirigente de la formación.