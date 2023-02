Le ha costado, pero Alsina sí ha conseguido arrancarle esta respuesta a Feijóo

En plena resaca del último cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Con ese telón de fondo, ha acudido el dirigente del Partido Popular este miércoles a una entrevista en los micrófonos de Onda Cero.

Durante su intervención en 'Más de Uno', el periodista Carlos Alsina ha realizado un repaso con sus preguntas de varias de las cuestiones que salieron el martes a relucir en el duelo en el Senado. Entre ellas, el profesional de la comunicación ha recuperado algunas de las formuladas por el propio Sánchez que no obtuvieron respuesta en la Cámara Alta, y con un claro acento económico.

El momento ha tenido lugar mientras Feijóo esgrimía sus habituales críticas al Gobierno, acusándolo de haber cedido ante las presiones del independentismo. Alsina ha sorprendido al popular gallego espetándole: "¿Por qué le cuesta tanto a usted reconocer que la economía española en el año 2022 ha tenido un comportamiento mejor que el que todo el mundo esperaba?".

Tras una pausa, el presidente del PP, algo descolocado, ha respondido sorprendido. "Verá usted, ¿por qué me cree... que me cuesta reconocer que la economía española ha crecido el 5,5[%]? Lo que le cuesta al Gobierno reconocer es que la previsión que tenía de crecimiento en el presupuesto que apuntó era del 7".

Sin embargo, Alsina le ha reconducido recordándole que a lo que aludió Pedro Sánchez en el cara a cara fue "al cuadro macroeconómico de la vicepresidenta [Nadia] Calviño, que hablaba de un 4 y medio". La misma previsión que la propia Calviño ya advirtió que podría quedarse corta, como positivamente acabó ocurriendo.

"Me parece un milagro, pero un milagro negativo, claro", ha señalado Feijóo, tras exponer que el crecimiento en el último trimestre del 2022 fue bajo. "Bueno, me quedo con que celebra que no se hayan cumplido las peores expectativas económicas que formularon allá por el verano Fedea, el Servicio de Estudios del BBVA, la Airef, que decían que estábamos en riesgo... es verdad que lo decían".

Y Feijóo ha añadido, tras la concreción de Alsina: "Por supuesto, por supuesto, yo soy español igual que usted. Celebrar que mi país vaya mal es ridículo". Ante esa última frase, Alsina no ha podido evitar sonreír. "¿Cómo no voy a celebrar que mi país vaya bien? Lo que no voy a celebrar es el milagro económico de Sánchez", ha justificado después Feijóo.

Sobre los impuestos

Después de que Feijóo reiterase su argumentario exhibido en el cara a cara, en el que reclamó al Gobierno un pacto de rentas, Alsina se ha interesado por si "[¿estar] a favor de un pacto de rentas significa también estar a favor de la moderación de los beneficios empresariales?". El expresidente de la Xunta de Galicia ha saltado al momento: "Por supuesto". Y Alsina ha insistido: "¿En cuánto?, ¿cuánto deberían moderarse los beneficios empresariales en este país?".

Así, el líder del PP ha respondido con cierta ironía, que "no se preocupe usted, que los beneficios empresariales los gravamos en este país al 25% [el impuesto actual, es decir, sin cambio alguno], por tanto, cuanto más beneficio, más impuesto de sociedades. Oiga, a mí me gusta que las empresas en mi país ganen dinero porque eso lo vamos a repartir". Entretanto, ha sido más que visible la sonrisa que se le ha escapado a Alsina durante la justificación de Feijóo.