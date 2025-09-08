Feijóo dice que las políticas de Sánchez contra Israel son para contentar a sus socios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que las políticas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel por la guerra de Gaza son fruto de las peticiones de sus socios de Gobierno y que lo que tendría que hacer es llevar el tema a Europa y conseguir que todo el Consejo se pronuncie "de una forma clara".

"Esto se lo han exigido sus socios", ha afirmado el presidente del Partido Popular en una entrevista en Telecinco en la que ha cuestionado que algunas de las medidas, como el embargo de armas, puedan cumplirse.

Según Feijóo, algunas de las cosas que ha anunciado Sánchez ya se sabían y en otras "ha mentido" pues, por ejemplo, es "falso" que España no vaya a comprar ningún tipo de armamento a Israel.

"Los sistemas de comunicación de buena parte del material del ejército español son componentes israelíes, los ocho por ocho que están construyendo España tienen componentes israelíes", ha relatado el presidente del PP, que ha acusado a Sánchez de faltar a la verdad.

Sánchez ha anunciado este lunes, en una comparecencia en el palacio de la Moncloa, nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.

La primera de esas medidas será la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se viene aplicando de facto desde octubre del año 2023, y que establecerá la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

Feijóo ha reclamado además a Sánchez que, en un momento en el que está hablando sobre pactos de Estado en temas como el cambio climático, no incluya al principal partido de la oposición a la hora de hablar sobre política exterior. "Siempre todos los Gobiernos lo han hecho, 40 años de consenso en política exterior, en política de defensa", ha reclamado.

El líder popular ha criticado que en su discurso de este lunes Sánchez no haya hablado de la "organización terrorista" Hamás y no les haya exigido que liberen a los rehenes que tienen todavía en su territorio o mencionado los kilómetros de túneles que tienen debajo de los hospitales o colegios.

El líder del PP ha agregado que lo que está haciendo Israel en la población civil de Gaza es "inadmisible", que no se puede confundir a todos los civiles que viven en Gaza con los terroristas de Hamás y que bloquear la ayuda humanitaria "es imperdonable".

Israel, ha añadido, "tiene que cumplir el derecho internacional" ya que lo que está pasando con la población civil de Gaza "es inadmisible", ha agregado después de que este haya acusado al Gobierno español de antisemita e impedido la entrada de Yolanda Díaz y Sira Rego.

Por ello, hay que denunciar lo que está pasando, pero "siendo ecuánimes y siendo ponderados", viendo que Hamás "es una organización terrorista" y "uno de los principales problemas".