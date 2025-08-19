Feijóo lanza sospechas sobre la diferencia en la seguridad que el Gobierno pone a Zapatero y la que ofrece a Rajoy

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido explicaciones al Gobierno por la diferencia en el número de efectivos de seguridad que custodian las residencias de los expresidentes del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Según Feijóo, que ha concedido una entrevista a Europa Press, "más de treinta miembros o unidades de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están custodiando la residencia oficial del señor Sánchez. Entre diez y once efectivos están custodiando la casa del señor Zapatero y cero efectivos están custodiando el lugar de residencia del señor Rajoy". "Me parece que eso necesita una explicación", ha dicho.

Para el jefe de la oposición es necesario que el Ejecutivo de Sánchez aclare por qué existe esa diferencia entre Zapatero y Rajoy, que "no tiene ningún" efectivo. Durante la entrevista, sin embargo, él mismo ha reconocido que, tras hablar con el expresidente del Gobierno del PP, sabe que "no necesita ninguna seguridad". "Pero hombre, me parece que este tipo de reglas deben de aclararse", ha indicado.

Por otro lado, y con relación al dispositivo de seguridad que acompaña al actual presidente del Gobierno, Feijóo ha afirmado que si es presidente del Gobierno y no puede "salir a la calle", se "cuestionaría seguir siendo presidente".