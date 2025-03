Feijóo muestra su sorpresa por la futura llamada de Sánchez para hablar de Ucrania y el "apartheid" a Vox

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este jueves en Bruselas sorprendido por el anuncio de Pedro Sánchez de que llamará a todas las fuerzas políticas, salvo Vox, para hablar sobre Ucrania y también por el "apartheid" a la tercera fuerza política del país.

"Me sorprende que se llame a las fuerzas políticas menos a la tercera. A mí no me corresponde decidir ni opinar por la tercera fuerza política del Parlamento de mi país, pero me sorprende este 'apartheid' que quiere hacer", ha apuntado en una rueda de prensa desde Bruselas.

Asimismo, ha asegurado que desconoce el motivo exacto de esa futura llamada: "No sé exactamente de qué nos quiere informar el presidente del Gobierno de España. Nos tiene que informar de cuáles son los compromisos de España, cuál es el incremento de gasto en defensa que está dispuesto a asumir y cuáles son las condiciones de ese incremento".

En cualquier caso, afirma que esta información debería proporcinarse después de que el Consejo lo acuerde, sino antes. "Esto tiene que ser debatido en el Congreso y tiene que pedir autorización como han hecho todos los presidentes", ha apostillado.

Feijóo ha hecho estas declaraciones unos minutos después de que Sánchez haya informado también en Bruselas de que llamará la próxima semana a los líderes de los grupos parlamentarios, salvo al de Vox, para concertar una reunión presencial para compartir "información, opiniones y reflexiones" derivadas de la cumbre extraordinaria que se está celebrando este jueves.

El líder popular se ha quejado de que Sánchez no lo llama "desde la reunión preparatoria a la sesión de investidura". El posible encuentro entre los dos será la primera reunión en privado desde el 22 de diciembre de 2023.

Autonomía de Europa

Alberto Núñez Feijóo también ha subrayado la importancia de que Europa tome las riendas de la situación actual, destacando que "Europa debe mostrar su liderazgo en este momento grave" y que "debemos actuar, y debemos hacerlo unidos". Según el líder del PP, una de las conclusiones clave es que tanto Europa como Ucrania deben ser protagonistas en cualquier futura negociación de paz, insistiendo en que "debe quedar claro que Rusia es el agresor y Ucrania es el agredido".

En cuanto a las condiciones para la paz, el líder del Partido Popular ha señalado que "solo si la paz es justa será duradera", y ha advertido que, "si la paz es injusta, será simplemente un alto el fuego hasta la próxima agresión".

Asimismo, ha destacado la necesidad de seguir trabajando con EEUU, argumentando que "ha sido y sigue siendo nuestro aliado en los últimos 100 años". Además, ha afirmado que España debe defender el libre comercio, pues "es clave para la prosperidad de los países y para la estabilidad de los precios". No obstante, ha expresado su preocupación por la posición actual de la administración estadounidense en temas de seguridad y comercio.

En el ámbito interno, Feijóo ha criticado al gobierno de España, asegurando que este país "es uno de los países incumplidores" con los objetivos europeos en gasto de defensa, algo que es malo para la seguiridad nacional y para la credibilidad de España en el marco internacional.