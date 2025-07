Noelia Núñez dimite de sus cargos en el PP y deja su acta de diputada tras el escándalo de sus estudios

La hasta ahora diputada del PP Noelia Núñez ha dimitido de todos sus cargos en el partido y ha dejado su acta de diputada en el Congreso tras el escándalo formado al descubrirse que había falseado su currículum y sus estudios.

Noelia Núñez ha confirmado su decisión en un comunicado publicado en su perfil de X. Allí asegura que "tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso de los Diputados, asumo toda la responsabilidad de mis propios actos". "En coherencia con ello, voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales".

La 'joven figura' del PP, apuesta personal de Núñez Feijóo en su nuevo equipo y criada políticamente a la sombra de Díaz Ayuso mintió en su formación académica hasta que ha sido descubierta en las últimas horas. Nunca terminó el doble grado en Derecho del que presumía en su currículum.

"Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles. Estoy orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia. Los españoles no merecen otra cosa, los españoles no merecen menos".

Núñez agradece, en su despedida, la "confianza" a Feijóo y Ayuso, quienes "contarán con mi admiración y lealtad allá donde esté". Pero no han faltado los ataques en su comunicado. En concreto, al señalar que "quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero".

"Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE ni los míos se corresponden con los de aquellos dirigentes que practican, aceptan o toleran cualquier tipo de práctica inapropiada o incluso conducta delictiva", prosigue.

Noelia Núñez apunta que "con mi decisión, muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos y sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos". Y concluye compartiendo en público la cita que ha transmitido en privado a Núñez Feijóo, que "la responsabilidad es la esencia de la libertad y yo, con esta decisión, asumo la mía".