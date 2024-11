Feijóo recrimina a Sánchez su "cero autocrítica" en la DANA y le acusa de "esconderse" de la "corrupción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de hacer "cero autocrítica" sobre la gestión de la DANA por parte del Gobierno y dedicarse a "culpar a los demás" cuando, a su juicio, debería haber declarado la emergencia nacional desde el primer momento. Además, ha afirmado que comparece "tarde" y "encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea", emplazándole a marcharse.

"Déjelo ya", ha reclamado Feijóo a Sánchez en el debate del Pleno Congreso sobre la DANA, donde ha subrayado que la "agonía judicial y legislativa" ocupa "todo el tiempo" del presidente del Gobierno. A su entender, "ningún Gobierno centrado en protegerse a sí mismo ante los tribunales puede proteger a los ciudadanos".

A su entender, todos los esfuerzos tendrían que estar en la reconstrucción y en evitar que se repitan unos "hechos semejantes" a la DANA que ha provocado más de 220 fallecidos. "Debería ser el primero en disculparse pero ha venido a decir que todo está bien hecho y volvería a hacer lo mismo", ha criticado.

Denuncia el "cálculo político" de Sánchez

En su intervención, Feijóo ha trasladado una petición de "perdón a quienes creen que la política no ha estado a la altura, ni de las circunstancias, ni de la gente". "No, no lo ha estado", ha reconocido, para acusar a Sánchez de haber actuado con "cálculo político".

En este punto, ha avisado a Sánchez que "la gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias" ni "le va a perdonar su abandono", reprochándole además que comparezca en el Congreso "casi un mes después" de la catástrofe.

"Y la verdad, señor Sánchez, usted ya no debería de estar aquí. Y cada día, por una nueva razón, llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados, lo hace por usted, como siempre, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre", ha manifestado.