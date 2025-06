Feijóo se siente "avergonzado" tras el informe de la UCO y descarta acudir a actos institucionales con Sánchez

Europa Press via Getty Images

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado por primera vez tras conocerse el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS).

"Estamos leyendo los 490 folios, parece que faltan anexos, faltan audios. Lo único que les quiero decir es que parece ser que empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo. Su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder. Pido disculpas a los ciudadanos de mi país", ha señalado desde el Congreso.

Feijóo ha defendido que el PP es "un partido de Estado" y que "lo que toca es seguir profundizando en los sumarios". "Posteriormente, lógicamente, haremos una valoración concreta. Si alguien tenía dudas de nuestra manifestación, supongo que se ha disipado. Si alguien tenía dudas de que considerábamos que había una trama mafiosa detrás del partido del Gobierno y del Gobierno, supongo que se habrán disipado", ha expuesto.

"No pierdan la fe en la política y vamos a seguir trabajando. No voy a hacer ninguna otra valoración. Estamos en un momento de desazón. Le pido a los ciudadanos que no se acostumbren a esto. Sus socios sabrán lo que están haciendo, lo que han venido haciendo y lo que piensan hacer", ha explicado, tras ser preguntado sobre si presentará una moción de censura.

"Nosotros vamos a esperar las piezas judiciales que faltan y tenemos claro que no vamos a precipitarnos. No somos Sánchez. No hemos llegado a la política para seguir su comportamiento y el de la cuadrilla. Vamos a leer el sumario y hacer las valoraciones que correspondan", ha apostillado.

Al ser preguntado sobre el motivo por el que no irá al acto del 40ª aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, Feijóo ha mostrado "todo el respeto a la Casa Real" y ha justificado que "yo no voy a tener un acto compartido con el señor Sánchez". ¿En el futuro? "Yo no tengo actos institucionales con el señor Sánchez", ha expuesto.