Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Felipe VI adelanta su intención de "ir cedíendole este espacio de honor" a la princesa Leonor
Política

Política

Felipe VI adelanta su intención de "ir cedíendole este espacio de honor" a la princesa Leonor

El rey deja en el aire su futura participación en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, tras "44 años" como protagonista fundamental. Minutos después, ha sido Leonor la encargada de cerrar el acto.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Felipe VI, junto a la princesa Leonor, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de AsturiasBallesteros vía EFE

Al filo de las lágrimas, "con la emoción de padre y con la emoción de rey" Felipe VI anunciaba al comienzo de su discurso su intención de "ir cediéndole este espacio de honor" a su hija y heredera. Unas palabras que de inmediato se han entendido como un muy posible paso al lado en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias (antes Príncipe de Asturias) de la que ha sido parte fundamental "durante 44 años", ha remarcado. 

En un discurso más corto y con menos trasfondo político o global que en las anteriores ediciones, Felipe VI ha vuelto a apoyarse en la educación como elemento central. Tras hacer de ella la  clave de su reciente intervención en el foro 'World In Progress' de PRISA, este viernes ha defendido que "la convivencia democrática tiene su gran pilar en la educación".

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Entre aplausos y sin perder la expresión emocionada, Felipe VI regresaba a su lugar central para escuchar el Himno de Asturias y la clausura oficial de un acto que ya no llevaría su voz, sino la de su hija Leonor. Otra muestra del 'relevo' al frente de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias que podría materializarse en 2026.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco