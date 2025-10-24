Felipe VI adelanta su intención de "ir cedíendole este espacio de honor" a la princesa Leonor

Al filo de las lágrimas, "con la emoción de padre y con la emoción de rey" Felipe VI anunciaba al comienzo de su discurso su intención de "ir cediéndole este espacio de honor" a su hija y heredera. Unas palabras que de inmediato se han entendido como un muy posible paso al lado en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias (antes Príncipe de Asturias) de la que ha sido parte fundamental "durante 44 años", ha remarcado.

En un discurso más corto y con menos trasfondo político o global que en las anteriores ediciones, Felipe VI ha vuelto a apoyarse en la educación como elemento central. Tras hacer de ella la clave de su reciente intervención en el foro 'World In Progress' de PRISA, este viernes ha defendido que "la convivencia democrática tiene su gran pilar en la educación".

Entre aplausos y sin perder la expresión emocionada, Felipe VI regresaba a su lugar central para escuchar el Himno de Asturias y la clausura oficial de un acto que ya no llevaría su voz, sino la de su hija Leonor. Otra muestra del 'relevo' al frente de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias que podría materializarse en 2026.