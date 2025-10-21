Un mundo por el diálogo, la paz y el progreso: los cuatro momentos del cierre del foro 'World In Progress' 

Lecciones, algunas magistrales, debate, análisis y un pensamiento base: la paz y el multilateralismo como elementos de avance. Con estas banderas ha llegado a su final el foro World In Progress organizado por PRISA en Barcelona y que este lunes y martes ha llenado la sala de grandes nombres de la política, la economía y las relaciones internacionales.

Si el lunes deparaba la participación de dos vicepresidentas del Gobierno —María Jesús Montero y Yolanda Díaz— y los Nobel de la Paz Juan Manuel Santos y María Corina Machado, entre otros, el martes ha traído los discursos de Felipe VI, el ex primer ministro francés Édouard Philippe, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, o el responsable de UNRWA, Philippe Lazzarini, en pleno alto el fuego en Gaza.

Estas son las grandes frases y reflexiones que deja la última jornada del foro World In Progress de PRISA:

Felipe VI y la apuesta por la educación para todos

El rey ha tomado la palabra en el World In Progress y en su discurso ha hecho una defensa a ultrana de la educación. Pero especialmente llamativo ha sido su llamamiento a "fortalecer los sistemas de la educación pública" y las vías de responsabilidad "para que todos sigamos aprendiendo en las diferentes etapas de la vida".

Bajo la premisa de una educación de calidad, para todos, Felipe VI ha reclamado la necesidad de "seguir invirtiendo en una ciudadanía que sepa buscar respuesta por sí misma, una ciudadanía formada e informada". "Por eso es necesario no desatender la educación de los niños y los jóvenes e inculcarles el valor de la convivencia, el respeto a las diferencias".

"Porque una sociedad que se respeta a sí misma comprende el valor de las instituciones", ha proseguido, en un tono más solemne, antes de pasar a un "mundo multilateral" y unas "instituciones multilaterales" sobre los que ve fundamental "seguir creyendo".

Ha habido espacio, también, para ensalzar el propio World In Progress, "un foro para la reflexión y el intercambio de ideas en un mundo en el que el diálogo y la cooperación ya no pueden darse por sentados". Porque "a pesar de la deriva histórica, hay elementos que tenemos que preservar a toda costa [...] como la universalidad de los derechos y la dignidad del ser humano".

Édouard Philippe y la crisis que "debilita" a Francia

El político ya puede presumir de algo; va a ser el primer ministro con Macron que más tiempo ha aguantado en Matignon (y ya van siete). En plena crisis múltiple del país, ahogado por la parálisis política, sumido en la tormenta social y avergonzado por el robo de película en el Museo del Louvre, Francia "se debilita", ha apuntado Édouard Philippe.

El que fuera jefe del Gobierno entre 2017 y 2020 no ha dudado en reiterar su petición a Emmanuel Macron de elecciones anticipadas, en una conversación con Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA. Para el ex primer ministro galo, no sólo existe una "enorme inestabilidad política", sino también una "gran preocupación política porque los franceses se dan cuenta.

Édouard Philippe, en conversación con Joseph Oughourlian Europa Press via Getty Images

Francia es hoy por hoy "difícilmente gobernable" por sus muchas "zonas de sombras", pero se ha negado a tirar por tierra todo el sistema. Porque, si bien "el agujero negro de la vida política de francesa es el sistema de pensiones, de ahí inferir que Francia es ingobernable es falso". Y contra esa falsa acusación aparece su nombre.

En el World In Progress ha ratificado su intención de ser candidato para las presidenciales de 2027. "Hay que dejar de quejarse y proponer una visión clara. Yo propongo una reforma económica; (...) hay que recuperar el sistema educativo, hay que ajustar el modelo social".

Philippe Lazzarini y el reto de la UNRWA en Gaza

El comisionado general de la ONU para Palestina ha mantenido una breve pero iintensa charla con Aimar Bretos. En unos pocos minutos ha desgranado las líneas maestras de su entidad para con el futuro de la Franja de Gaza. Ese mismo enclave en el que "12.000 de nuestros trabajadores" comparten las miserias del día a día con la población local.

Heridos aún por las "injustas" acusaciones de estar ligados a Hamás o incluso de haber colaborado en los atentados del 7 de octubre —algo que ninguna investigación independiente ha probado aún—, Lazzarini ha querido agradecer "el liderazgo y la ayuda" de España en la cuestión palestina. Primero, "abriendo el camino" para el reconocimiento de Palestina como Estado y posteriormente como "apoyo fundamental" de la UNRWA "incluso en los peores momentos".

Sobre el futuro de Gaza, el mandatario de UNRWA ha prometido que sus prioridades serán los servicios básicos para su correcta recuperación, dentro de un amplísimo programa de reconstrucción, extendido en el tiempo y en la factura a pagar.

Con todo, Lazzarini se ha mostrado esperanzado —qué otra opción hay, matizaba— ante el actual alto el fuego, que sí necesitará "confianza" y "colaboración" de todas las partes para superar los recelos evidentes en los dos bandos.

Josep Oliu y la OPA con final inesperado para todos

Se esperaba con interés la participación del presidente del Banco Sabadell en la mañana del martes. Protagonista de máxima actualidad por salir triunfante de la fallida OPA hostil del BBVA contra su entidad, el financiero catalán ha reconocido su sorpresa por el resultado final del proceso.

El BBVA se vio obligado a olvidarse del plan al no conseguir más que un escasísimo 25% de las acciones del Sabadell, porcentaje que impedía siquiera poder lanzar una nueva OPA en términos más ventajosos para los accionistas, algo que hubiera ocurrido de llegar al 30%.

https://www.huffingtonpost.es/politica/josep-oliu-banco-sabadell-estabamos-convencidos-habria-segunda-opa.html Europa Press via Getty Images

Josep Oliu no ha dudado en reconocer que tanto contaban con ella que "en los últimos tres días estábamos convencidos de que habría segunda OPA". "Perdimos el tiempo durante tres días", admitía de inmediato, sumando el lamento de que el proceso "ha durado mucho y han pasado muchas cosas" entretanto.

A su juicio, el fallo del BBVA ha estado en que el banco vasco "no ha sido capaz de ver que debía hacer un aumento muy sustancial de precio que no ha hecho".

Así las cosas, Oliu cree que el futuro inmediato del Sabadell pasa "no por aumentar el tamaño", sino que estará centrado "en la rentabilidad, en la generación de capital".