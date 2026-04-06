Fernández Díaz pide anular los mensajes con su número dos que motivaron su imputación

La defensa del exministro del Interior durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha pedido la nulidad de las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso Kitchen.

Así lo ha expuesto su abogado Jesús Mandri en sus alegaciones ante el tribunal que desde este lunes juzga el caso Kitchen y que esta semana está previsto que se dedique a la fase de cuestiones previas.

El letrado ha reclamado como cuestión principal que se anule la celebración del juicio al entender que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar este caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede.

Ha considerado que la operación Kitchen sería un operativo parapolicial para espiar a Bárcenas y por tanto no tendría nada que ver con un encargo específico al excomisario José Villarejo por parte de un particular al que se le reclama un pago por el proyecto como son las otras piezas del caso Tándem.

La documentación intervenida en los registros a Villarejo que dieron lugar a la apertura de la pieza del caso Kitchen a petición de la Fiscalía debería tener, a su juicio, la entidad de un "hallazgo casual", como habría sido que se le hubiese encontrado droga, y por tanto se tendría que haber deducido testimonio en favor de la justicia ordinaria.

También ha solicitado que se decrete la nulidad de los archivos de audio que dieron lugar a esta causa por el mero hecho de haberse instruido esta pieza durante 2 años y 7 meses y haber estado casi la totalidad de ese tiempo bajo secreto.

Además ha defendido la nulidad del auto en el que se decretó el secreto y los de las sucesivas prorrogas por "inexistente" motivación, lo que conllevaría a su vez, ha señalado, a la nulidad de todas las diligencias practicadas bajo ese secreto, así como de las actas notariales con los mensajes que conservó Francisco Martínez y que derivaron en la imputación de Fernández Díaz.

También ha expuesto como motivo de nulidad que en el momento en que se alzó el secreto no se comunicó la apertura de una "subpieza", en la que, de nuevo bajo secreto, se practicaron diligencias "a espaldas de las defensas", lo que provocó que cuando Fernández Díaz declaró como imputado su defensa creían haber tenido acceso a todas la diligencias "cuando esto no era así".

Para el abogado el "abuso" del secreto en esta la causa es "manifiesto y evidente" y ha reclamado que se subsane y que se "termine de una vez con este tipo de instrucciones" inéditas, ya que, según ha destacado, no ha encontrado ningún caso en el que se abra una subpieza secreta tras alzarse el secreto de la pieza original.

Otra de sus alegaciones ha sido la petición de expulsar de la causa todas las imputaciones al ministro distintas a aquellas por las que se le tomó declaración en instrucción y que aparecen "ex novo" en el auto de procesamiento.

El único motivo por el que podría ser juzgado sería por las presuntas indicaciones a Martínez para poner en marcha el operativo de espionaje a Bárcenas y el pago al chófer del extesorero Sergio Ríos como confidente con cargo a los fondos reservados.

De este modo, ha solicitado dejar fuera las supuestas instrucciones al exjefe de la UDEF José Luis Olivera para tratar de apartar al inspector jefe Manuel Morocho de la investigación de Gürtel.

También el asalto a la familia de Bárcenas en su domicilio por parte de un falso cura, dado que no está probado que tuviera relación con Kitchen, por lo que entiende que tampoco se le puede acusar de haberlo ordenado, al igual que la presunta captación de un preso para extraer información al extesorero durante su estancia en prisión provisional.