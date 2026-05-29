La mayoría de españoles siente "mucho rechazo" ante las descalificaciones de Trump a España, según el CIS

El último sondeo publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también mira más allá de nuestras fronteras, allende de la demoscopia habitual y la política nacional. En el barómetro correspondiente a este mes de mayo, se pregunta a los encuestados por cuestiones como la guerra conjunta entre EEUU e Israel contra Irán, así como por otras relativas a uno de los grandes protagonistas y responsables de un conflicto que acumula más de 3.000 víctimas mortales y ha puesto por las nubes el precio del petróleo y el gas natural.

El CIS ha planteado la siguiente pregunta: 'En las últimas semanas el presidente de EEUU, Donald Trump, ha descalificado las decisiones del Gobierno de España y criticado la situación del país. ¿Siente mucho, bastante, poco o ningún rechazo por esas declaraciones?'. Una mayoría de los encuestados ha determinado que sí, que sienten "mucho rechazo" por las afirmaciones de Trump. Concretamente, un 43,6% ha afirmado sentir "mucho rechazo", mientras que el 21,8% dice que ha sido "bastante rechazo", frente al 11,6% que asegura que es "poco rechazo" o el 15,5% que lo rechaza y dice que no hay "nada" de rechazo.

Cabe recordar que Trump ha amenazado recurrentemente al Gobierno de España con la imposición de aranceles o la expulsión de la OTAN —cuestiones que no puede ejecutar, al negociarse en bloque con la UE o no existir un mecanismo de expulsión de la Alianza Atlántica—, sobre todo por negarse a destinar el 5% del PIB en Defensa, por condenar la masacre a la que Israel somete a Gaza, Cisjordania y Líbano y sus repetidas violaciones del derecho internacional y por impedir el uso de bases de EEUU en España para la operación Furia Épica.

La mayoría de españoles también cree que la guerra durará "mucho más tiempo", pero se puede alcanzar una "solución"

Frente a los mensajes triunfalistas que ha venido dando la Administración Trump sobre un inminente acuerdo —los últimos hace solo 24 horas, pero producidos después de las entrevistas de este sondeo—, los consultados por el CIS también han discrepado de esa versión optimista que Washington suele sacar a relucir, con la consiguiente caída momentánea del precio del petróleo y el gas natural.

El 64% de los entrevistados por el departamento que preside José Félix Tezanos cree que el conflicto va a durar "mucho más tiempo", frente al 25% que opina que "ya no durará mucho más". No obstante, el 54,7% de los participantes en el sondeo del CIS sí cree que "es posible alcanzar una solución" en relación con los ataques de EEUU e Israel contra Irán. El 37,1% opina lo contrario, que "es inevitable el conflicto en la zona".

A mayores, también se desprende cierto grado de preocupación entre la sociedad española, derivada de este conflicto. El 38,9% de los consultados está "bastante preocupado" por los bombardeos y la respuesta iraní a estos. Pero también el 24,4% está "muy preocupado", en contraposición a un 19,2% que lo está "poco" y un 7,3% que no lo está para "nada".