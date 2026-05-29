¿A ti tampoco te ha preguntado el CIS? ¡Vota en nuestra encuesta!

Nuevo sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y nueva posibilidad de que tampoco te hayan llamado para preguntarte qué votarías. Según el último barómetro del organismo estatal dirigido por Félix Tezanos, correspondiente al mes de mayo, el PSOE de Pedro Sánchez seguiría siendo el vencedor de unas elecciones generales en España (36,4%), varios puntos por encima del PP de Núñez Feijóo (24,9%).

El barómetro no arroja demasiadas novedades, ya que las preguntas se realizaron entre principios de mes y el pasado día 18. Es decir, las encuestas se terminaron de hacer un día después de las elecciones andaluzas en las que el PP no logró revalidar su mayoría absoluta, pero un día antes de que trascendiera la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero... o de que estallase la polémica por el caso Leire Díez, con un requerimiento de información en la sede socialista de Ferraz que hace que muchos den por agotada la legislatura.

Con todo, y si a ti tampoco te ha preguntado CIS, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión. De celebrarse mañana elecciones generales en España, ¿a qué formación política votarías?

Pincha aquí si la encuesta no te ha cargado correctamente.