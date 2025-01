Gamarra critica la "soberbia" de Sánchez por negarse a aprobar la subida de pensiones y ayudas al transporte y la DANA

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirma no entender la "soberbia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "negarse" a aprobar de forma inmediata reales decreto para subir las pensiones, prolongar las ayudas al transporte público o las medidas para los afectados por la dana.

En declaraciones antes de la clausura de la Intermunicipal del PP de Extremadura, que se ha celebrado hoy en Mérida (Badajoz), Gamarra ha defendido el rechazo que su partido ha dado esta semana al decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, que incluía la subida de las pensiones o la prolongación de las ayudas al transporte, puesto que también se incluían otras medidas "negativas que perjudican a los españoles", como serían la subida de impuestos, la "protección al okupa" o las "prebendas y privilegios" de los socios parlamentarios.

"El PP hemos dicho sí a la revalorización de las pensiones de nuestros pensionistas, pero no a la subida de los impuestos. Le hemos dicho sí a esas ayudas para los usuarios del transporte público, pero no a la protección al 'okupa' para que campe a sus anchas. Le hemos dicho por supuesto que sí a todos y cada uno de los afectados por la dana de Valencia, pero no a los privilegios y a las prebendas a los socios a cambio de los votos", ha trasladado específicamente.

Así, ha afirmado que el Gobierno "tiene el voto" del PP para la convalidación de reales decreto que supongan las medidas a favor de pensionistas, usuarios de transporte y afectados por la dana, pero, en cambio, no apoyará que se utilice a los españoles como "escudos de protección política" y que el Gobierno "los tenga como rehenes" para aprovechar reales decretos y meter "medidas positivas" con "medidas que son perjudiciales para ellos".

El PP anuncia una "ofensiva parlamentaria" a través del registro de proposiciones de ley que contemplan la revalorización de las pensiones, la gratuidad y el apoyo a las medidas en el transporte público y las ayudas a los afectados de la dana. También ha impulsado en el Senado un pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes para pedir que el Consejo de Ministros apruebe de manera "urgente y extraordinaria" los Reales Decretos ley "con estas medidas, única y exclusivamente, sin tomar como rehenes a los españoles para conseguir otras cosas para las cuales no tiene apoyo parlamentario".

"[Sánchez] era perfectamente consciente, como lo ha sido siempre, de que lo que estaba haciendo era, en un real decreto ley 'batiburrillo', donde van todo tipo de medidas y meter la revalorización de las pensiones para tener como rehenes a los pensionistas, sacando adelante medidas para las que no tiene respaldo parlamentario, que son negativas también para los pensionistas", ha aseverado.

Se aprobaría, así, un real decreto con la subida de las pensiones "pero sin trampas, sin ser un trilero". En este caso, contaría con el apoyo del PP "el día que él quiera, la próxima semana si él quiere, al día siguiente de la aprobación en el Consejo de Ministros. Y se termina el problema. Él tiene que tomar la decisión", ha trasladado Gamarra.

De hecho, ha criticado que el Gobierno "se niegue" a aprobar estos decretos en un Consejo de Ministros extraordinarios cuando es un Ejecutivo que tiene "todos los récords en la aprobación de reales decretos ley, más de 140 desde que es presidente del Gobierno, uno cada 12 días".

"Cuando se lo piden sus socios o cuando él tiene un interés para controlar instituciones, le falta el tiempo para actuar. Lo hemos visto con el control de RTVE, donde ni tan siquiera fue capaz de suspender un pleno del Congreso cuando se estaba produciendo la tragedia de la dana. Lo hemos visto la pasada semana, viendo como en pleno fin de semana no tenía ningún tipo de problemas en colonizar una empresa que cotiza en el Ibex 35, como es Telefónica. Lo vimos también cuando decayó la ley que contemplaba el impuesto a las empresas energéticas. En cinco días aprobó un nuevo Real Decreto ley porque se lo pedían sus socios", ha criticado.