García-Gallardo (Vox) pide a estudiantes de la ESO que se pregunten si el CO2 es un gas contaminante

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha vuelto a ser protagonista de una nueva polémica a raíz de una serie de declaraciones en un acto público. El líder del partido ultra en la región ha visitado el Colegio San Agustín de Salamanca como invitado para inaugurar su VII Semana de Formación. Desde esa tribuna, García-Gallardo ha pronunciado un discurso en el que entre cosas ha instado a jóvenes de la ESO, de entre 14 y 17 años, a preguntarse "si el CO2 es un gas contaminante".

Fiel al argumentario político de la formación que dirige Santiago Abascal, el líder del socio de la primera coalición autonómica de PP y Vox ha esgrimido que los jóvenes son "responsables de iniciar y propiciar cambios sociales", dando pie a una serie de reflexiones históricas que se remontan a la II República de España, pero también a los tiempos de la conquista española de América.

Esta serie de cuestiones aparecen recopiladas en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter del propio García-Gallardo con una banda sonora épica de fondo y el siguiente mensaje: "Jóvenes de España: atreveos a disentir. Perseguid la verdad. Sed libres".

"En mi época..."

Así, García-Gallardo ha asegurado ante los estudiantes que "creo que es importante que hagáis preguntas a vuestros profesores, que preguntéis mucho", pero también "que os hagáis las preguntas a vosotros mismos, que asumáis vosotros la responsabilidad de encontrar vuestras propias respuestas". Al hilo, ha propuesto varios casos.

"Se me ocurre, por ejemplo, que algunas de las cosas que en mi edad, en mi época, nos preguntábamos es si la II República en España era un régimen plenamente democrático o no", ha deslizado.

No se ha quedado ahí y ha apuntando también que "no nos preguntamos en su momento cuál era la religión más perseguida en el mundo" y que "no nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra sobre la conquista española de América es cierta o no".

"Este objetivo es de vital importancia. Los jóvenes en edad como la vuestra tenéis que atreveros a disentir, pensar por vosotros mismos, tener mentalidad crítica, respetar lo que digan los mayores, los profesores, pero sin dejar de ser escépticos y dejar de buscar la verdad por vosotros mismos", ha señalado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León en la inauguración de las jornadas académicas.