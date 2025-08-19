Lo que le ocurre a Ester Muñoz (PP) en pleno directo: no se ve, pero tiene que parar la entrevista

La portavoz nacional del Partido Popular, Ester Muñoz, ha protagonizado este martes una anécdota tras sufrir un percance durante una entrevista en directo. Ha ocurrido en conexión con el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Mientras estaba siendo entrevistada, Muñoz se ha visto obligada por la situación a comentar lo que le acababa de suceder.

Tras hacer un gesto con la mano, la portavoz de los populares ha puesto cara de sorpresa y ha explicado lo que había pasado exclamando: "Ay, me acaba de picar una abeja". Y ha destacado lo inoportuno del momento: "En directo".

Con todo, Muñoz se ha reído, restando importancia a lo sucedido, pero también ha rebajado la tensión aclarando que "no soy alérgica, todos tranquilos". Al momento ha continuado con su respuesta, en alusión a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a Begoña Gómez y su asesora por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

"Si no es indiscreción"

Antes de finalizar la entrevista, la presentadora se ha interesado por el estado de Muñoz y dónde había tenido lugar la picadura: "¿Dónde ha tenido lugar la picadura?". "Si no es indiscreción" ha anotado, preguntando si "¿en la pierna?". La política popular ha indicado que ha sido "detrás de la espalda, en la pierna". Así, le han deseado "que no sea nada", a lo que ella le ha restado peso: "Cosas del directo".