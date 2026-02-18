Wyoming retrata a María Guardiola tras sus palabras sobre Vox: acaba acuñando el término "Teorema Guardiola"

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, sigue en boca de todos y generando multitud de reacciones tras abrazar a Vox para un posible pacto de investidura durante una entrevista concedida este lunes en OK Diario. En ella, y a pesar de las múltiples críticas que le hizo al partido de Santiago Abascal durante la campaña electoral y en los últimos años, defendía sus ideas y hasta su feminismo.

"Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora [Irene] Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo, pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", llegó a decir Guardiola. Además, reconoció que quiere que Vox sea su "socio de gobierno", puesto que "nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

A estas palabras ha reaccionado el Gran Wyoming durante uno de sus ácidas críticas en el programa de El Intermedio. El presentador de este espacio de laSexta ha bautizado este movimiento de la 'popular' como el Teorema de Guardiola.

La explicación de Wyoming

Wyoming ha comenzado ironizando con que "vaya feminismo" defiende si es como el de Vox. "Señora Guardiola, feminismo y Vox son como Andy y Lucas, términos incompatibles", ha dicho.

"Parece que quiere volver a ser investida a toda costa, aunque sea a cambio de plegarse a los postulados de los señores de Vox. Y no, no es un término que me haya inventado yo, lo decía la propia Guardiola en la campaña electoral", ha proseguido.

En ese momento han recuperado unas palabras de la propia dirigente del PP en las que decía que "Abascal tenía un tufo machista que se podía quedar en su casa".

Entonces ha sido cuando ha sacado a relucir ese término que le ha acuñado: "María Guardiola ha demostrado tener una gran flexibilidad ideológica hasta tal punto que ha conseguido inclinarse hasta formar un ángulo de 90 grados exactos para hacerle la pelota a Abascal. Es lo que se conoce en matemáticas como el Teorema de Guardiola".

"Esto es el número de grados de inclinación de su cuerpo es directamente proporcional al nivel de desesperación para ser investida, aunque también se le puede aplicar la Ley de la Gravedad, que es aceptar todo lo que le pida Vox por grave que sea", ha rematado.

La opinión de Alsina sobre Guardiola

El presentador de Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina, también ha sido muy crítico en las últimas horas con Guardiola y le ha dedicado dardos como los siguientes: