Feijóo se desmarca de Ayuso al opinar sobre las denuncias contra Julio Iglesias por agresión sexual

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado por fin este miércoles de las denuncias por agresión sexual que se publicaron en el día de ayer contra Julio Iglesias. En una entrevista en "El programa de Ana Rosa", de Telecinco, se le ha preguntado directamente por este asunto y ha marcado distancias con respecto a la defensa encendida que hizo del cantante su líder territorial, Isabel Díaz Ayuso.

"Yo estoy como la mayoría de los españoles. Muy, muy sorprendido. Creo que debemos dejar de especular y centrarnos en esa investigación para saber qué es lo que hay de verdad. Hay un sentimiento de sorpresa y también de responsabilidad para que se investigue. Es mi posición desde el primer instante. Yo no le oculto mi absoluta sorpresa. Pero es necesario que esta investigación se haga y nos digan exactamente qué es lo que hay. Si es que hay algo", ha dicho Feijóo.

Unas palabras que, si bien no muestran total rechazo a las supuestas actitudes denigrantes que ejercía Iglesias sobre sus trabajadoras, no son tampoco una defensa de la figura del artista, como sí hizo Isabel Díaz Ayuso este martes negándose a retirarle la medalla de oro de la Comunidad de Madrid o el título de hijo predilecto.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió Ayuso en su cuenta oficial de X, antes Twitter. Unas palabras que generaron una gran polémica y el reproche de muchos usuarios de esta red social.

Al menos dos extrabajadoras de Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana o Bahamas acusaron al cantante de cometer sobre ellas diferentes agresiones sexuales. En sus duros relatos, recogidos por eldiario.es y Univisión, dos mujeres hablan de que Iglesias les metía dedos por el ano, les obligaba estar toda la noche "chupándole el pito" o a mostrar sus pechos en público.

Tras conocerse sus testimonios por una exclusiva conjunta de eldiario.es y Univisión, las mujeres han denunciado a Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias. Después de que se conocieran las denuncias, el Gobierno español ha pedido que se llegue "hasta el final" en la investigación de los hechos para que no quede "ningún espacio de impunidad", según palabras de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.