Habemus embargo de armas a Israel: Podemos votará a favor y permitirá la aprobación en la votación del Congreso 

La formación morada ha decidido no bloquear la norma a última hora permitiendo que en la cámara baja haya más síes que noes, lo que posibilita que salga adelante la norma. 

Diego Alonso Peña
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra.Europa Press via Getty Images

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles en un comunicado que su partido permitirá la convalidación del Real Decreto en la votación sobre el embargo de armas a Israel de esta tarde, aunque matiza que todavía queda muchos pasos que dar contra el genocidio en Gaza. "El decreto es un coladero por el que se filtra la complicidad de España con los genocidas", ha dicho la líder de la formación morada. 

Pese a ello, ha asegurado a través de un vídeo publicado en redes sociales que "Podemos va a seguir exigiendo un embargo total y la ruptura de todas las relaciones con Israel y hoy vamos a permitir la convalidación del real decreto para que todos puedan ver que España sigue manteniendo relaciones con Israel (...). Podemos no será la excusa del PSOE", ha dicho la secretaria general del partido. "La diferencia fundamental entre otros partidos es que nosotros nunca os vamos a mentir sobre la realidad de nuestro voto", ha proseguido. 

Pese a ello, su posición ante el el embargo de armas que se someterá a votación esta tarde sigue siendo muy crítica. Sin embargo, fuentes del partido consultadas por El HuffPost han confirmado que efectivamente el voto será positivo a la norma. "El embargo fake no acaba no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina: por un lado la compraventa de armas y por otro el tránsito de material militar con destino a Israel", ha sentenciado contundentemente Belarra. 

El anuncio del posicionamiento de Podemos llega a última hora después de que ayer se anunciara el retraso de la votación por petición de Junts al coincidir con el aniversario de los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023. A ese hecho, Belarra también ha hecho referencia señalando "la complicidad de España". "Incluso en ese hecho el Gobierno sigue manteniendo esa complicidad", ha dicho.  

España ha realizado 47 contratos por valor de más de 2.000 millones de euros con Israel desde que este comenzara la ofensiva. La secretaria general de Podemos ha asegurado que no se han cancelado los contratos que hay con el Estado hebreo. Además, alega, que el Gobierno sigue permitiendo el paso a través de los puertos españoles de barcos con destino a Israel que transportan armas y combustible. 

