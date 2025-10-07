Tic tac, Podemos no sumar: el embargo de armas a Israel pende de un hilo en la recta final de su aprobación

"Mañana verán el voto de Podemos, mañana lo comprobarán", dijo el secretario de Organización portavoz de Podemos, Pablo Fernández, este lunes sobre la votación que tendrá lugar hoy en el Congreso de los Diputados sobre el real decreto ley del embargo de armas a Israel. Como todas las propuestas y leyes que pasan por la cámara baja, esta de nuevo está tendida de un hilo y sembrada con la incertidumbre de si podrá salir adelante o se quedará en papel mojado. En esta ocasión, la decisión reposa en la formación morada cuyos votos son indispensables para cualquiera de los destinos que pueda tomar la medida.

La crispación que gira entorno al embargo lleva cociéndose a fuego lento las últimas semanas. Precisamente el fin de semana, la coordinadora del movimiento Sumar anunciaba que "aquellos que voten en contra se estarán posicionando al lado de los genocidas". Además, animaba a los grupos que pudieran votar en contra que la apoyasen incluso si la norma "se debe mejorar". Otros grupos parlamentarios que sacaron adelante la legislatura de Pedro Sánchez, por otro lado, han anunciado que votarán a favor de la norma.

Es el caso de los dos grupos catalanes —Junts y Esquerra Republicana— y de los vascos —EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco—. La fecha llega justo en el segundo aniversario de los atentados de Hamás que dieron lugar a la ofensiva de Israel contra Gaza, algo que el Partido Popular ha calificado de "impresentable". Desde entonces, casi 70 mil personas han sido asesinadas provocando una de las mayores barbaries que se han presenciado en el siglo XXI.

El cálculo matemático del Congreso se va ajustando hasta el límite con el paso de las horas. Con los apoyos que cuenta el Gobierno hasta el momento, se alcanzaría la cifra de 175 síes —en caso de que José Luis Ábalos vote a favor—. Es decir, la mitad de la cámara. Sin embargo y como viene siendo habitual en las últimas votaciones en la cámara baja, la oposición tampoco se quedaría corta de efectivos. Con el no asegurado de Vox y el previsible voto en contra de Unión del Pueblo Navarro, la gran incógnita es cuál será la posición del Partido Popular.

"A lo largo del debate iremos trasladando a los españoles cuál es nuestra posición, pero lo que está claro es que cuando hablamos de tomar decisiones en relación con rescindir contratos que afectan a la seguridad nacional debe quedar perfectamente garantizado que la seguridad nacional no se ve afectada", ha dicho este lunes la vicesecretaría de Regeneración Institucional del principal partido de la oposición, Cuca Gamarra.

En caso de que los tres partidos voten en contra, la suma será de un total de 171 votos, a cuatro de la mitad de la cámara. Como la norma requiere de más síes que noes, literalmente el futuro del embargo depende de Podemos y sus cuatro diputados. Si vota a favor o se abstiene, la ley saldrá adelante, pero si vota en contra habrá un empate técnico de diputados y el embargo no será aprobada. "(Este real decreto ley) no debería ser llevado a tramitación parlamentaria", ha dicho este lunes Pablo Fernández debido a que, tras la aprobación del real decreto, podría no haber más mayoría para sacar adelante las enmiendas que la formación morada ve necesarias.

El embargo de armas está en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, requiere de la ratificación obligatoria del Congreso para seguir vigente, lo cual no está para nada confirmado.

¿Por qué Podemos se plantea su voto?

Los matices que exige la formación liderada por Ione Belarra considera que el embargo llevado adelante por el Partido Socialista es "fake" y reclama que el Gobierno presente otro texto para que el embargo sea "real y efectivo" y no tenga "ningún subterfugio ni agujero". En otras palabras, el partido morado solicita un "embargo integral" a través de real decreto, con lo que no necesitaría de la revalidación de la cámara, y que vete a las empresas en los concursos públicos que contratan con Israel. Además del aumento de inspecciones para que se cumpla.

Con todo ello, Podemos reclama prohibir cualquier importación o exportación de material militar o de doble uso. Sin excepciones. Además de impedir la compra de armamento a filiales españolas o europeas de compañías israelíes. A las inspecciones se le sumarían todos los barcos que tengan origen o destino en Israel o que pasen por rutas comerciales relacionadas, reteniendo cualquier carga vinculada al ámbito de la defensa. El embargo también abarcaría operaciones de transbordo en puertos españoles y el tránsito por las bases de Rota y Morón.

Finalmente, Podemos exige prohibir la contratación de servicios con empresas de armamento israelí y romper de forma inmediata las relaciones diplomáticas, militares, comerciales, tecnológicas, económicas, deportivas y culturales con Israel. En el ámbito internacional, plantea expulsar a las selecciones israelíes de competiciones en las que participe España o, en su defecto, que España se retire de ellas. Con todo ello, el voto de la formación morada sería indiscutiblemente afirmativo.