Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tic tac, Podemos no sumar: el embargo de armas a Israel pende de un hilo en la recta final de su aprobación
Política

Política

Tic tac, Podemos no sumar: el embargo de armas a Israel pende de un hilo en la recta final de su aprobación

La arena del reloj empieza a consumirse en las últimas horas antes de que el real decreto ley se someta a la votación en el Congreso. Todo parece depender de la formación morada en la que reposa que la medida salga o no adelante. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra.Anadolu via Getty Images

"Mañana verán el voto de Podemos, mañana lo comprobarán", dijo el secretario de Organización portavoz de Podemos, Pablo Fernández, este lunes sobre la votación que tendrá lugar hoy en el Congreso de los Diputados sobre el real decreto ley del embargo de armas a Israel. Como todas las propuestas y leyes que pasan por la cámara baja, esta de nuevo está tendida de un hilo y sembrada con la incertidumbre de si podrá salir adelante o se quedará en papel mojado. En esta ocasión, la decisión reposa en la formación morada cuyos votos son indispensables para cualquiera de los destinos que pueda tomar la medida. 

La crispación que gira entorno al embargo lleva cociéndose a fuego lento las últimas semanas. Precisamente el fin de semana, la coordinadora del movimiento Sumar anunciaba que "aquellos que voten en contra se estarán posicionando al lado de los genocidas". Además, animaba a los grupos que pudieran votar en contra que la apoyasen incluso si la norma "se debe mejorar". Otros grupos parlamentarios que sacaron adelante la legislatura de Pedro Sánchez, por otro lado, han anunciado que votarán a favor de la norma.

Es el caso de los dos grupos catalanes —Junts y Esquerra Republicana— y de los vascos —EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco—. La fecha llega justo en el segundo aniversario de los atentados de Hamás que dieron lugar a la ofensiva de Israel contra Gaza, algo que el Partido Popular ha calificado de "impresentable". Desde entonces, casi 70 mil personas han sido asesinadas provocando una de las mayores barbaries que se han presenciado en el siglo XXI. 

El cálculo matemático del Congreso se va ajustando hasta el límite con el paso de las horas. Con los apoyos que cuenta el Gobierno hasta el momento, se alcanzaría la cifra de 175 síes —en caso de que José Luis Ábalos vote a favor—. Es decir, la mitad de la cámara. Sin embargo y como viene siendo habitual en las últimas votaciones en la cámara baja, la oposición tampoco se quedaría corta de efectivos. Con el no asegurado de Vox y el previsible voto en contra de Unión del Pueblo Navarro, la gran incógnita es cuál será la posición del Partido Popular

"A lo largo del debate iremos trasladando a los españoles cuál es nuestra posición, pero lo que está claro es que cuando hablamos de tomar decisiones en relación con rescindir contratos que afectan a la seguridad nacional debe quedar perfectamente garantizado que la seguridad nacional no se ve afectada", ha dicho este lunes la vicesecretaría de Regeneración Institucional del principal partido de la oposición, Cuca Gamarra. 

En caso de que los tres partidos voten en contra, la suma será de un total de 171 votos, a cuatro de la mitad de la cámara. Como la norma requiere de más síes que noes, literalmente el futuro del embargo depende de Podemos y sus cuatro diputados. Si vota a favor o se abstiene, la ley saldrá adelante, pero si vota en contra habrá un empate técnico de diputados y el embargo no será aprobada. "(Este real decreto ley) no debería ser llevado a tramitación parlamentaria", ha dicho este lunes Pablo Fernández debido a que, tras la aprobación del real decreto, podría no haber más mayoría para sacar adelante las enmiendas que la formación morada ve necesarias. 

El embargo de armas está en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, requiere de la ratificación obligatoria del Congreso para seguir vigente, lo cual no está para nada confirmado.

¿Por qué Podemos se plantea su voto?

Los matices que exige la formación liderada por Ione Belarra considera que el embargo llevado adelante por el Partido Socialista es "fake" y reclama que el Gobierno presente otro texto para que el embargo sea "real y efectivo" y no tenga "ningún subterfugio ni agujero". En otras palabras, el partido morado solicita un "embargo integral" a través de real decreto, con lo que no necesitaría de la revalidación de la cámara, y que vete a las empresas en los concursos públicos que contratan con Israel. Además del aumento de inspecciones para que se cumpla.

Con todo ello, Podemos reclama prohibir cualquier importación o exportación de material militar o de doble uso. Sin excepciones. Además de impedir la compra de armamento a filiales españolas o europeas de compañías israelíes.  A las inspecciones se le sumarían todos los barcos que tengan origen o destino en Israel o que pasen por rutas comerciales relacionadas, reteniendo cualquier carga vinculada al ámbito de la defensa. El embargo también abarcaría operaciones de transbordo en puertos españoles y el tránsito por las bases de Rota y Morón.

Finalmente, Podemos exige prohibir la contratación de servicios con empresas de armamento israelí y romper de forma inmediata las relaciones diplomáticas, militares, comerciales, tecnológicas, económicas, deportivas y culturales con Israel. En el ámbito internacional, plantea expulsar a las selecciones israelíes de competiciones en las que participe España o, en su defecto, que España se retire de ellas. Con todo ello, el voto de la formación morada sería indiscutiblemente afirmativo. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 