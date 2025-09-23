Igualdad no abrió expediente a la empresa de las pulseras: "Es un sistema complejo"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una entrevista para Europa Press, el 20 de junio de 2025, en Valladolid.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que a la empresa responsable de las pulseras antimaltrato no se le abrió expediente alguno, pese a los fallos detectados recientemente y que están en el centro de la polémica política de estos días. "Estuvimos encima permanentemente de la empresa para ayudar a aportar soluciones y resolver las incidencias con la empresa lo antes posible", indicó anoche en una entrevista en Hora 25, de la Cadena SER. "Por ejemplo, el sistema no discrimina si un acercamiento es doloso o fortuito. Es decir, un agresor puede pasar cerca de la víctima en un autobús y pita la alerta porque se ha traspasado el número de metros que establece la sentencia", afina. Pero también afirma que "es un sistema complejo y las incidencias siempre se van a producir, pero las pulseras funcionan bien y salvan vidas".

La política socialista también confirmó que no se puede garantizar al 100 % que, con un nuevo traslado de datos de los dispositivos Cometa ante un futuro cambio de la empresa que los gestione, no se produzcan errores, pero ha asegurado que las pulseras antimaltrato "funcionan bien y salvan vidas".

El mayor número de incidencias en las pulseras antimaltrato se produjeron al cambiar de un sistema a otro en el periodo comprendido entre junio y noviembre de 2024, durante el que no se pudo acceder a los historiales de los maltratadores, añadió la ministra.

"Esa falta de acceso a los historiales, que no fue tal cual en todos los casos, fue una migración compleja que duró prácticamente hasta noviembre de 2024. Todas esas incidencias se resolvieron, se estuvo sobre ellas, se respondió y se aplicaron los protocolos de seguimiento, que son muy complejos", ha referido.

En este sentido ha explicado: "Cuando salta la alarma, lo primero que hace el servicio Cometa es llamar a la víctima para saber cómo está, dónde está, si se encuentra bien. Al minuto siguiente, se llama a la policía más cercana, para decirle que ha saltado esta alarma, que hay que estar muy vigilante, que hay que estar muy atento. Y a continuación se da aviso también al maltratador para saber dónde está y qué está haciendo”.

Además, ha matizado que "el negro no duró un año, porque la empresa anterior siguió trabajando y cuando se produce esa migración de datos es, próximamente entre junio y noviembre. Entre junio y noviembre es cuando se produce el mayor número de incidencias". Son cinco meses, pues, sin poder acceder a esos historiales. "Son datos que estaban encriptados y que fue complejo trasladarlos a la nueva base de datos", dijo en la SER.

La ministra ha recordado que el contrato actual tiene una duración de 30 meses hasta mayo de 2026. "Lógicamente -ha comentado- ya estamos trabajando en los nuevos pliegos. Una de las novedades es que van a ser pliegos por más tiempo, tres años más dos. En ese sentido, también hay exigencia de mejoras en los dispositivos y en las coberturas".

Según Redondo, las pulseras antimaltrato "funcionan bien y salvan vidas todos los días, están para garantizar la seguridad" y consideró "ruin y mezquino utilizar a las víctimas para hacer oposición al Gobierno", cuando reaccionó ante los errores.

"Creo que la Fiscalía cuando habló en su memoria de un número importante de casos tuvo que rectificar inmediatamente. Es muy difícil detectar que esas incidencias llevaran a la absolución"

Preguntada por Aimar Bretos sobre si se han producido absoluciones por falta de acceso de los jueces a esos datos, ha dicho que no le consta. "Creo que la Fiscalía cuando habló en su memoria de un número importante de casos tuvo que rectificar inmediatamente. Es muy difícil detectar que esas incidencias llevaran a la absolución".

Además, ha añadido "no son los únicos métodos de prueba. Cuando se produce un procedimiento por quebrantamiento de condena hay otros medios de prueba, como el atestado policial o la testifical de alguna de las trabajadoras de Cometa. Cuando se produce ese procedimiento por quebrantamiento de condena es porque la pulsera funcionó bien".

También ha respondido el primer partido de la oposición, el PP, que pide su dimisión por estos fallos. "La oposición destructiva e irresponsable, ruin y mezquina, está utilizando a las víctimas para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez", denuncia. "Les da exactamente igual las víctimas, su dolor y su miedo. Además, han montado toda esta campaña sobre en bulos y mentiras".

Por ejemplo, se ja dicho "que las pulseras eran de AliExpress, otra mentira. Son propiedad del Ministerio y están suministradas por una empresa española, son dispositivos homologados. Se ha dicho también, absolutamente falso, que los datos los tenía no sé qué empresa israelí. Es otra falsedad, son propiedad del Ministerio", concluye.

